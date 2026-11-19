W piątek i sobotę we Włocławku polskie tenisistki zagrają ze Szwecją o awans do przyszłorocznych kwalifikacji Billie Jean King Cup. W kadrze brakuje pięciu najwyżej notowanych zawodniczek: Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, Magdy Linette, Magdaleny Fręch i Katarzyny Kawy. W tej sytuacji liderką zespołu będzie 144. w rankingu Martyna Kubka.

„Bycie liderką kadry to dla mnie duży przeskok. Wiem, że to efekt nieobecności kilku zawodniczek, ale ten sezon był udany i bardzo się z niego cieszę. Chcę się sprawdzić w nowej roli. Nie mogę się doczekać, liczę na dobry występ” – powiedziała Kubka.

Szansa dla nowych zawodniczek. Kto zagra w reprezentacji?

Skład reprezentacji Polski uzupełniają Linda Klimovicova, Weronika Falkowska i Gina Feistel. Mimo osłabienia Polki mają szansę na zwycięstwo, ponieważ najlepsza szwedzka singlistka, Kajsa Rinaldo Persson, zajmuje 228. miejsce w rankingu.

„Drużyna jest w dużej mierze nowa, ale nieobecność jednych jest szansą dla kolejnych. Mam nadzieję, że przy wsparciu sztabu oraz kibiców, na których obecność oraz doping liczymy, uda nam się sprostać wyzwaniu, jakim jest mecz ze Szwedkami” – podkreślił kapitan Dawid Celt.

Harmonogram spotkań we Włocławku

Rywalizacja rozpocznie się w piątek o godzinie 17.00, a w sobotę o godzinie 13.00. Pierwszego dnia zaplanowano dwa mecze gry pojedynczej. Drugiego dnia odbędzie się spotkanie deblowe oraz jeden lub dwa pojedynki singlowe. Zwyciężczynie w kwietniu 2027 roku zagrają o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup.