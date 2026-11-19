Wiktoria Dąbrowska po bardzo udanym debiucie w Pekinie ponownie stanie do rywalizacji. Podczas pierwszych w sezonie zawodów Pucharu Świata zajęła trzecie miejsce na dystansie 1000 metrów, a na 500 metrów ukończyła zmagania na czwartej pozycji.

„Po udanych dla mnie mistrzostwach Polski w Tomaszowie Mazowieckim spodziewałam się, że w Pekinie raczej osiągnę dobre wyniki, chociaż nie zakładałam, że będą aż tak dobre. Przed zawodami przypuszczałam, że zakręcę się w okolicach top 8 lub top 10” – powiedziała dwudziestoletnia panczenistka, której słowa przytoczył Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

Mateusz Śliwka i Władymir Semirunnij na 1500 metrów w Obihiro.

Od piątku do niedzieli polscy łyżwiarze szybcy będą rywalizować w Pucharze Świata w japońskim Obihiro. W elicie dywizji A na dystansie 1500 metrów zadebiutuje Mateusz Śliwka, który wystąpi wspólnie z Władymirem Semirunnijem.

Śliwka zapewnił sobie awans do elity w Pekinie, gdzie zajął trzecie miejsce w grupie B na 1500 metrów, a dystans 5000 metrów pokonał w czasie zbliżonym do własnego rekordu życiowego.

„Po treningach byłem świadomy, że mogę walczyć o wysokie lokaty, ale po samym przejeździe byłem zaskoczony tak dobrym rezultatem i że pozwoli mi on awansować do grupy A. Nie powiem, emocje były do samego końca. Być może w Obihiro uda mi się powtórzyć, co było przez trzy dni w Pekinie. Aby to osiągnąć, musi być przede wszystkim dobra jazda pod względem technicznym” – stwierdził medalista mistrzostw świata juniorów.