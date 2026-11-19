Operacja INFERNO. Niemal 170 przeszukań w całej Polsce

Operacja była skierowana przeciwko osobom produkującym, posiadającym i rozpowszechniającym materiały związane z seksualnym wykorzystywaniem małoletnich. Działania były koordynowane z Departamentem do spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej oraz prokuratorami z całego kraju. W akcję włączył się także Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a wsparcia udzielali policjanci z komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych. Przeprowadzono niemal 170 przeszukań, zatrzymano 123 osoby, a wobec 31 osób sąd zastosował tymczasowy areszt.

CBZC zabezpieczyło ponad tysiąc urządzeń i 2,8 mln plików

W trakcie operacji funkcjonariusze zabezpieczyli ponad tysiąc urządzeń teleinformatycznych i nośników danych. Po wstępnej analizie ujawniono na nich przeszło 2,8 mln plików z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystanie małoletnich. Wszyscy zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 73 lat, wśród nich obywatele Polski oraz obywatele Ukrainy i Białorusi. Usłyszeli zarzuty między innymi posiadania, prezentowania, udostępniania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

Wśród zarzutów także tworzenie materiałów typu deepfake

Sześćdziesięciu zatrzymanych usłyszało również zarzut produkowania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Według CBZC część osób wytwarzała materiały typu deepfake o charakterze seksualnym przy użyciu sztucznej inteligencji. Policjanci zatrzymali między innymi nauczyciela, lekarza anestezjologa, informatyka oraz mężczyznę, u którego ujawniono ponad 9 tys. plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich. Policjanci ujawnili także przypadki robienia w szatniach publicznych basenów zdjęć i nagrań przedstawiających nagie dzieci oraz modyfikowania fotografii z użyciem AI, aby uzyskać nagie wizerunki osób widocznych na zdjęciach.

Bilans dziewięciu operacji CBZC

Za produkcję, utrwalanie, sprowadzanie, przechowywanie, posiadanie, rozpowszechnianie lub prezentowanie pornografii z udziałem małoletniego grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. CBZC poinformowało, że dzięki specjalistycznym metodom informatyki śledczej udało się ujawnić pliki ukryte w zaszyfrowanych zasobach. W ramach wszystkich 9 dotychczasowych operacji przeprowadzono ponad 1,1 tys. przeszukań, zarzuty przedstawiono 747 osobom, a wobec 282 podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Łącznie CBZC zabezpieczyło niemal 6 mln plików z nielegalnymi treściami CSAM.

Źródło: Policja.pl