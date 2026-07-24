Michał Wiśniewski zapowiada film o sobie! "Rozmawiamy z wieloma osobami"

Michał Wiśniewski nieustannie od ponad dwóch dekad znajduje się na językach. Teraz o liderze Ich Troje głośno jest za sprawą jego niespodziewanego powrotu do Mandaryny. Artysta postanowił uciąć krążące od tygodni plotki i poinformować wielbicieli o zmianach w życiu prywatnym. Na jego profilu na Instagramie pojawiło się oświadczenie, w którym zapewnił, iż nie zdradził swojej piątej żony Poli, z którą aktualnie się rozwodzi. Kobieta zasugerowała bowiem, że o powrocie Michała do Marty wie od stycznia tego roku.

Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - powiedział na udostępnionym nagraniu.

Film o Michale Wiśniewskim

Można zatem śmiało powiedzieć, że życie Michała Wiśniewskiego to gotowy scenariusz na film. Taki powstał już w 2002 roku, gdy artysta znajdował się u szczytu popularności. Sylwester Latkowski zrealizował wówczas dokument zatytułowany "Gwiazdor", który przybliżył widzom skomplikowaną relację piosenkarza z jego matką Grażyną. Od premiery produkcji w życiu lidera Ich Troje sporo się zmieniło. Zaliczał wzloty i upadki, brał kolejne śluby i rozwody, doczekał się w sumie sześciorga pociech, a niedawno został uniewinniony. Zapytany przez dziennikarza Eski, czy nie myślał o tym, by zrealizować kolejny taki projekt, Wiśniewski przyznał, że prowadzi rozmowy na temat przeniesienia swojej historii na ekran.

Ich Troje POLSAT HIT FESTIWAL

Powstanie film o Wiśniewskim!

Jakiś czas temu serial dokumentalny o sobie zaprezentowała Doda. Chwilę później dwuczęściowy dokument o idolce mieli okazję obejrzeć fani Edyty Górniak. Wszystko wskazuje również na to, że podobny projekt realizuje Roksana Węgiel. Co natomiast z Michałem Wiśniewskim? Piosenkarz w rozmowie z reporterem serwisu ESKA.pl wyjawił, że prowadzi rozmowy na temat powstania produkcji poświęconej jego życiu, stanowiącej kontynuację głośnego "Gwiazdora" z 2002 roku.

W 2002 roku powstał "Gwiazdor". Może taki update? Rozmawiamy z wieloma osobami na ten temat. Na ten moment myślę, że jest za wcześnie, by o tym mówić. Pewnie powstanie, bo to jest kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej - wyjawił enigmatycznie.

Obejrzelibyście?