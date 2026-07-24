Michał Wiśniewski zapowiada film o sobie! "Rozmawiamy z wieloma osobami"

Maksymilian Kluziewicz
2026-07-24 7:55

Coraz więcej gwiazd polskiej sceny muzycznej decyduje się na realizację filmów dokumentalnych o sobie. Michał Wiśniewski postawił na taki ruch już w 2003 roku. W rozmowie z serwisem ESKA.pl przyznał, że po dwóch dekadach potrzebny może być update "Gwiazdora". Artysta wyjawił, że prowadzi rozmowy na temat powstania takiego projektu.

Michał Wiśniewski nieustannie od ponad dwóch dekad znajduje się na językach. Teraz o liderze Ich Troje głośno jest za sprawą jego niespodziewanego powrotu do Mandaryny. Artysta postanowił uciąć krążące od tygodni plotki i poinformować wielbicieli o zmianach w życiu prywatnym. Na jego profilu na Instagramie pojawiło się oświadczenie, w którym zapewnił, iż nie zdradził swojej piątej żony Poli, z którą aktualnie się rozwodzi. Kobieta zasugerowała bowiem, że o powrocie Michała do Marty wie od stycznia tego roku.

Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy - powiedział na udostępnionym nagraniu.

Film o Michale Wiśniewskim

Można zatem śmiało powiedzieć, że życie Michała Wiśniewskiego to gotowy scenariusz na film. Taki powstał już w 2002 roku, gdy artysta znajdował się u szczytu popularności. Sylwester Latkowski zrealizował wówczas dokument zatytułowany "Gwiazdor", który przybliżył widzom skomplikowaną relację piosenkarza z jego matką Grażyną. Od premiery produkcji w życiu lidera Ich Troje sporo się zmieniło. Zaliczał wzloty i upadki, brał kolejne śluby i rozwody, doczekał się w sumie sześciorga pociech, a niedawno został uniewinniony. Zapytany przez dziennikarza Eski, czy nie myślał o tym, by zrealizować kolejny taki projekt, Wiśniewski przyznał, że prowadzi rozmowy na temat przeniesienia swojej historii na ekran.

Ich Troje POLSAT HIT FESTIWAL

Powstanie film o Wiśniewskim!

Jakiś czas temu serial dokumentalny o sobie zaprezentowała Doda. Chwilę później dwuczęściowy dokument o idolce mieli okazję obejrzeć fani Edyty Górniak. Wszystko wskazuje również na to, że podobny projekt realizuje Roksana Węgiel. Co natomiast z Michałem Wiśniewskim? Piosenkarz w rozmowie z reporterem serwisu ESKA.pl wyjawił, że prowadzi rozmowy na temat powstania produkcji poświęconej jego życiu, stanowiącej kontynuację głośnego "Gwiazdora" z 2002 roku. 

W 2002 roku powstał "Gwiazdor". Może taki update? Rozmawiamy z wieloma osobami na ten temat. Na ten moment myślę, że jest za wcześnie, by o tym mówić. Pewnie powstanie, bo to jest kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej - wyjawił enigmatycznie.

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Michał Wiśniewski w białym stroju estradowym. O planach na nowy film o artyście przeczytasz w serwisie Eska.
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Michał Wiśniewśki