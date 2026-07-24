Cristian Volpato z poważnymi problemami. Gwiazdor niedawnych mistrzostw stracił prawo jazdy

Nocna kontrola drogowa reprezentanta Australii w Sydney

Sportowiec stracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów na pół roku po groźnym incydencie na drodze. Pomocnik włoskiego zespołu Sassuolo został zatrzymany w mieście za przekroczenie dozwolonej prędkości aż o 50 km/h. Wówczas funkcjonariusze przeprowadzili pierwsze rutynowe badanie alkomatem, by sprawdzić jego stan trzeźwości.

Sprawa przybrała o wiele poważniejszy obrót kilkadziesiąt minut później podczas dalszych czynności. Dwie godziny po pierwszym pomiarze 22-letni zawodnik przeszedł ponowne badanie, tym razem na obecność narkotyków w organizmie. Wynik tego testu okazał się pozytywny i wskazał na kokainę, co oficjalnie potwierdziła policja stanowa Nowej Południowej Walii.

Jak australijski zawodnik dołączył do drużyny narodowej?

Urodzony w Sydney sportowiec zadebiutował w kadrze tuż przed tegorocznym mundialem odbywającym się w USA, Kanadzie i Meksyku. Wcześniej piłkarz odrzucił możliwość występu w australijskich barwach w mundialu 2022 oraz nie przyjął tegorocznej propozycji trenera Tony’ego Popovicia. Jako junior występował on pod flagą Italii, skąd pochodzą jego dziadkowie, i odrzucił powołanie do australijskiej reprezentacji ze względu na europejskie ambicje.

„poczeka na Włochy”

Sytuacja zmieniła się radykalnie w marcu, gdy stało się jasne, że włoskiej kadry po raz trzeci z rzędu zabraknie na mistrzostwach świata. Posiadający podwójne obywatelstwo pomocnik zdecydował się w ostatniej chwili na reprezentowanie Australii i szybko dopełnił niezbędnych formalności. W trakcie turnieju zagrał w trzech spotkaniach zespołu narodowego, w tym w przegranym po rzutach karnych meczu 1/16 finału z Egiptem, który ostatecznie wyeliminował tę drużynę z rywalizacji.