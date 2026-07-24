Nagła śmierć wielkiego talentu. Nie żyje 21-letni Zdenek Chovanec

21-letni Zdenek Chovanec nie żyje. Był wielkim talentem

Tragiczna informacja o śmierci młodego sportowca poruszyła środowisko związane ze sportami motorowymi. Zawodnik przyszedł na świat w Wenezueli, ale z uwagi na czeskie korzenie i wieloletnie związki z Portugalią, to właśnie w barwach tego drugiego kraju startował w zawodach. Karierę sportową rozpoczął w kartingu, by z czasem awansować do Formuły 4 i Formuły 3. Młody kierowca odnosił również sukcesy w Campeonato de Portugal de Velocidade, a w 2022 roku zdominował cykl BOSS GP, zwyciężając w pięciu z sześciu wyścigów.

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W kolejnych latach utalentowany 21-latek przeniósł swoje zainteresowania na wyścigi długodystansowe, startując w cyklu Ultimate Cup Series. Odbył również oficjalne testy w prestiżowej serii GT World Challenge Europe. Pod koniec 2024 roku zawodnik zrezygnował z rywalizacji na torze, tłumacząc to względami osobistymi, by powrócić za kierownicę na początku 2025 roku, kiedy to testował samochody na słynnym torze w Daytonie. Informację o odejściu młodego kierowcy opublikował portugalski dziennik „O Noticias da Trofa”.

Z przekazanych informacji wynika, że Zdenek Chovanec zmarł w minioną sobotę (18 lipca), jednak światowe media poinformowały o tym fakcie dopiero cztery dni później, w środę. Do tej pory nie podano oficjalnej przyczyny zgonu 21-latka.

„FIA jest pogrążona w głębokim smutku z powodu śmierci Zdenka Chovanca, który w latach 2021-2022 startował w mistrzostwach Formuły 3. Nasze myśli i najgłębsze wyrazy współczucia są z rodziną i przyjaciółmi Zdenka” - żegna go światowa federacja.

Uroczystości pogrzebowe Zdenka Chovanca zorganizowano w czwartek w portugalskim mieście Matosinhos. W środę wieczorem odbyło się ostatnie pożegnanie zmarłego, połączone z modlitwą w jego intencji. Tragicznie zmarły zawodnik za kilka miesięcy, w październiku, obchodziłby 22. urodziny.