Finalistki Miss Polski 2026 na egzotycznej Sri Lance. Przygotowania do finału w pełni

Dwadzieścia cztery kandydatki na Miss Polski 2026 na Sri Lance

Wybory najpiękniejszych Polek zawsze przyciągają uwagę wielu osób. Na naszym krajowym podwórku mamy sporo takich wydarzeń, jednak na czoło wysuwają się Miss Polonia oraz Miss Polski. Ten pierwszy ma bardzo długą tradycję, która zaczęła się w 1929 roku. Autorem samej nazwy był Tadeusz Boy-Żeleński, a jako pierwsza tytuł ten zdobyła Władysława Kostakówna. Od 1983 roku impreza ta organizowana jest bez przerw.

Jeśli chodzi o Miss Polski, to ten konkurs ma krótszy staż, bo funkcjonuje od 1990 roku. Historyczną, pierwszą tryumfatorką została wtedy Ewa Szymczak. Zaletą tych wyborów są nieco łagodniejsze kryteria dla uczestniczek. Kobiety, które sięgają tu po koronę, stanowią później polską reprezentację na takich imprezach jak Miss Universe, Miss International czy Miss Supranational.

Przypomnijmy, że rok temu tytuł najpiękniejszej przypadł Oliwii Mikulskiej. Obecnie wraz ze swoją poprzedniczką, Kasandrą Zawal, przebywa ona z nowymi finalistkami na wyjeździe na Sri Lance. Jest to pierwsze z trzech zaplanowanych przed finałem zgrupowań. Kandydatki mają szansę zanurzyć się w lokalnej kulturze, ale to też doskonały czas na integrację i lepsze poznanie samych siebie oraz rywalek.

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Finał Miss Polski 2026: Zgrupowanie na egzotycznej Sri Lance

Wyjazd na tę azjatycką wyspę to efekt oficjalnego zaproszenia ze strony lankijskiego Ministerstwa Turystyki. Pobyt potrwa 10 dni, a harmonogram jest niezwykle bogaty. Kandydatki na Miss Polski 2026 podziwiają lokalne atrakcje, rozmawiają z ludźmi tam mieszkającymi i słuchają ich opowieści. Cały wyjazd to też intensywna praca przed obiektywami i kamerami, a efekty tych działań będą zaprezentowane publiczności podczas ostatecznego finału konkursu.

Drugi dzień pobytu obfitował w niezwykłe widoki. Dziewczyny odwiedziły słynną skalną fortecę Sigiriya, która jest cennym zabytkiem z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Później przyszedł czas na emocjonujące safari na terenie Parku Narodowego Minneriya. Z kolei następnego dnia uczestniczki pojechały do wioski Hiriwadunna, gdzie mogły doświadczyć prawdziwego, nieskażonego turystyką życia Lankijczyków.

To jednak nie koniec ich azjatyckiej przygody. W kolejnych dniach zgrupowania kandydatki przeniosą się na wschodnie rubieże wyspy. Tam poznają inne oblicze tego kraju, podziwiając błękitne wody oceanu i relaksując się na wspaniałych plażach.

Uroczysta gala finałowa Miss Polski odbędzie się już 2 sierpnia. Gospodarzem tego wydarzenia będzie amfiteatr zlokalizowany w Nowym Sączu.

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