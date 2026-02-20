Problemy Polaków w USA. Maciej Kot bez sprzętu tuż przed startem

Maciej Kot bez sprzętu. "Będzie próba kompletowania"

Wyprawa za ocean okazała się dla polskich skoczków wyjątkowo pechowa. Maciej Kot i Jakub Wolny, mimo dotarcia do Chicago, musieli zmagać się z kolejnymi przeciwnościami losu. Opóźnienie samolotu z Frankfurtu skutkowało ucieczką połączenia do Green Bay i koniecznością pięciogodzinnego koczowania na lotnisku. Największym ciosem okazało się jednak zagubienie bagażu 34-latka. Na krótko przed startem zawodnik został pozbawiony nart, butów oraz kombinezonu.

Sztab szkoleniowy nie ukrywa, że sytuacja jest krytyczna, a nadzieje na odzyskanie oryginalnego ekwipunku przed pierwszym gwizdkiem są znikome. Konieczne będzie improwizowanie na miejscu, o czym informują dziennikarze branżowi.

- Będzie próba kompletowania sprzętu na miejscu, bo marne szanse, że ten właściwy doleci do rozpoczęcia piątkowego konkursu w Iron Mountain - napisał na platformie X ekspert portalu Skijumping.pl, Dominik Formela.

Podróż przez mękę. Odwołane loty i godziny na lotnisku

Kłopoty kadry B rozpoczęły się jeszcze na Starym Kontynencie. Planowana trasa do Iron Mountain została zaburzona już na samym początku, co wymusiło na sportowcach nieplanowany nocleg w Niemczech. O perypetiach i zmianach w harmonogramie podróży informował na bieżąco sam zainteresowany.

- Misja Iron Mountain nie zaczęła się zgodnie z planem… Wczoraj odwołany lot i noc spędzona we Frankfurcie. Dzisiaj kolejne opóźnienia, ale wygląda na to, że uda się odlecieć - pisał wcześniej Maciej Kot w mediach społecznościowych.

Niestety, logistyczne przeszkody narastały z każdym etapem podróży. Finalnie doprowadziło to do sytuacji, w której jeden z reprezentantów Polski został pozbawiony podstawowych narzędzi do rywalizacji sportowej tuż przed ważnymi zawodami.

Wyścig z czasem przed piątkowym konkursem

Terminarz zawodów w Stanach Zjednoczonych nie daje zawodnikom marginesu błędu. Inauguracyjny konkurs Pucharu Kontynentalnego zaplanowano na piątek na godzinę 20:00 czasu polskiego. Zaledwie dwie godziny wcześniej odbędzie się oficjalna sesja treningowa. Biało-Czerwoni nie tylko nie zdążą zregenerować sił po wyczerpującej trasie, ale Maciej Kot stanie przed wyzwaniem dopasowania pożyczonego sprzętu w trybie awaryjnym. W tym samym czasie pozostali polski skoczkowie szykują się do niedzielnych mistrzostw kraju.