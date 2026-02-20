Kacper Tomasiak z medalami. Reakcja internautów na wpisy Tuska i Kopacz porażają

Kacper Tomasiak trzykrotnie stawał na podium Igrzysk w 2026 roku, co spotkało się z uznaniem polityków wszystkich opcji.

Zamiast sportowego święta, pod wpisami Donalda Tuska, Ewy Kopacz i Beaty Szydło wylała się fala internetowej nienawiści.

Część komentujących skupiła się na wulgarnych atakach politycznych, ignorując historyczny sukces polskich skoczków.

Medalowy hat-trick w cieniu politycznej awantury

Kacper Tomasiak wyrósł na niekwestionowanego bohatera igrzysk, zdobywając dla Polski trzy krążki. Po sukcesach indywidualnych na skoczni normalnej i dużej, nastolatek dołożył do kolekcji srebro w rywalizacji duetów, startując razem z Pawłem Wąskiem. Tak spektakularne wyniki naturalnie sprowokowały lawinę gratulacji, płynącą również od czołowych postaci sceny politycznej. Niestety, nawet sportowe święto stało się pretekstem do wywołania kolejnej wojny polsko-polskiej. Przekonała się o tym Beata Szydło, której wpis wywołał burzę, a podobny los spotkał przedstawicieli obecnej władzy. To, co spotkało Donalda Tuska i Ewę Kopacz, pokazuje, jak wielka jest skala agresji w sieci wobec osób publicznych.

Kacper Tomasiak wrócił z Igrzysk. Uwagę zwróciło to, co dostał na talerzu

Ostry atak po słowach premiera

Szef rządu nie pozostał obojętny na sukces biało-czerwonych, publikując w mediach społecznościowych wpis doceniający wyczyn duetu Tomasiak-Wąsek na włoskiej skoczni.

Kacper Tomasiak powitany w Polsce. Otrzymał niezwykły prezent religijny

Wreszcie szczęście po naszej stronie! Jest srebro! Brawo Kacper, brawo Paweł!

Do gratulacji natychmiast dołączyła się również była premier z ramienia Platformy Obywatelskiej Ewa Kopacz.

Brawo dla naszego duetu. Trzy medale Kacpra Tomasiaka na jednych igrzyskach!

Entuzjazm polityków zderzył się z brutalną reakcją części odbiorców. Zamiast radości z olimpijskiego srebra, sekcja komentarzy wypełniła się inwektywami i napastliwymi treściami, z których wiele nie nadaje się do cytowania. Hejterzy powielali absurdalne zarzuty, sugerując między innymi, że Donald Tusk jest niezadowolony z porażki reprezentantów Niemiec. Poziom politycznego zaślepienia, który przykrył sportowy sukces nastolatka, jest trudny do zaakceptowania.

54