Tak Bożena Dykiel wyglądała w swoim ostatnim odcinku "Na Wspólnej". Grała w serialu przez dwie dekady

W kwietniu 2025 roku Bożena Dykiel zniknęła z serialu "Na Wspólnej", w którym grała postać Marii Zięby od premiery nieco ponad 22 lata wcześniej. Wątek jej wyjazdu za granicę zainteresował wielu widzów, którzy zastanawiali się potem, czy ceniona aktorka wróci jeszcze do produkcji. Najnowsze pogłoski w tej sprawie pojawiły się zaledwie kilka dni temu. Niestety, Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat, jako absolutna legenda polskiego aktorstwa.

Bożena Dykiel nie żyje

Bożena Dykiel grała w "Na Wspólnej". Polacy pokochali serialową panią Marię

Postać Marii Zięby była obecna w fabule popularnego serialu od samego początku. Bożena Dykiel, znana z wielu słynnych produkcji poprzednich dekad, szybko stała się ulubienicą widzów "Na Wspólnej". Po śmierci aktorki wielu fanów postanowiło wrócić wspomnieniami do starych odcinków z jej udziałem. Dykiel rozstała się z obsadą w 2025 roku, choć nie było wtedy jeszcze pewne to, czy wróci do grania pani Marii, która wyjechała z siostrą za granicę. Kilka dni temu "Super Express" poinformował, że produkcja w stacji TVN pracuje nad wątkiem z udziałem Bożeny Dykiel jako Marii Zięby. Wraz z jej śmiercią jasne stało się to, że aktorka już nie zagra wielkiego powrotu swojej postaci.

Ostatni odcinek z aktorką

W kwietniu 2025 roku ukazał się jubileuszowy, 4000. odcinek "Na Wspólnej". Maria Zięba obchodziła w nim swoje urodziny. Wiele zmieniła wizyta jej siostry Róży. Okazało się, że zachorowała ona na nowotwór, którego leczenia operacyjnego nie chce podjąć się żaden lekarz w Polsce. W odcinku nr 4001 stało się jasne, że pani Maria musi polecieć z siostrą i jej partnerem Ricardo do Hiszpanii. Miała tam przebywać z nią na czas leczenia. Do pożegnania na lotnisku doszło w 4002. odcinku, który TVN wyemitował premierowo 29 kwietnia 2025 roku. To ostatni epizod, w którym wraz z innymi członkami obsady pojawiła się Bożena Dykiel.

Od tamtej pory pani Maria pojawiła się na ekranie tylko raz, ale w formie rozmowy wideo z tęskniącym mężem Włodkiem. Grający go aktor Mieczysław Hryniewicz wyraził żal z powodu śmierci serialowej żony, z którą wielokrotnie współpracował na przestrzeni ponad 55 lat znajomości. Zdjęcia z 4002. odcinka "Na Wspólnej", w którym Maria Zięba z siostrą Różą wyleciały na dłuższy czas do Hiszpanii, znajdziecie w naszej galerii poniżej.