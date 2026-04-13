Edward Miszczak ocenia pracę z Magdą Gessler. Jednoznaczne słowa mogą zaskoczyć

Magda Gessler niezaprzeczalnie dzierży tytuł królowej telewizyjnej rozrywki w TVN. Charyzmatyczna restauratorka zdobyła ogromną popularność dzięki formatowi "Kuchenne Rewolucje", w ramach którego odwiedziła setki krajowych lokali gastronomicznych, oferując im merytoryczne wsparcie w walce o rynkowe przetrwanie. Gessler zasiadała również w jury programu "MasterChef", a ostatnio prowadzi rozmowy ze znanymi osobistościami w formacie "Magda Gotuje Internet". Jak Edward Miszczak, jej dawny przełożony, ocenia pierwsze kroki tej współpracy? Były szef TVN wypowiedział się na jej temat w bardzo bezpośredni sposób.

Edward Miszczak to żywa legenda telewizji. Tak zatrudnił Gessler i stworzył "Kuchenne Rewolucje"

Urodzony w 1955 roku dziennikarz współtworzył stację RMF FM, jednak to wieloletnia praca dla telewizji TVN zapewniła mu powszechną rozpoznawalność. Edward Miszczak związał się z tą stacją w 1997 roku, stając się jej ikoną przez 25 lat pracy. O jego stylu zarządzania TVN-em krąży wiele anegdot, z którymi niedawno zmierzył się w rozmowie z Żurnalistą. W trakcie popularnego podcastu Miszczak odniósł się do wielu fascynujących aspektów swojej kariery, w tym do telewizyjnego sukcesu Magdy Gessler. Na pytanie, czy miał kiedykolwiek trudniejszego współpracownika niż popularna restauratorka, stanowczo zaprzeczył. Przywołał okoliczności zatrudnienia jej przed startem "Kuchennych Rewolucji" w 2010 roku, zaznaczając, że znali się już wcześniej.

"Magda jest genialna. Pamiętam, jak firma Konstantin przyprowadziła ją do mnie. Ja powiedziałem: kochani, to jest wszystko fajnie. To jest za*****ta laska, tylko ja też ją znam. Dajcie mi 20 minut na prywatną rozmowę z Magdą i powiem wam, czy ją chcę zatrudnić. Przez 20 minut mówiłem: Madziu, czy możesz zapłacić swoje rachunki? Magda była kobietą roztargnioną, a nie skasujesz biletu, jak jesteś z mediów i już za chwilę masz to, że jesteś ciu**m, który nie skasuje" - powiedział.

Edward Miszczak uderza w Gessler? Tak ją podsumował

W 2022 roku Edward Miszczak przeszedł do konkurencyjnego Polsatu, obejmując stanowisko dyrektora programowego. Przejął tam nadzór nad wieloma hitowymi produkcjami, takimi jak "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Pod jego skrzydłami znalazł się również format "Nasz Nowy Dom". Jak z satysfakcją zauważył Miszczak, program ten w wynikach oglądalności systematycznie zbliża się do "Kuchennych Rewolucji", które wciąż utrzymują silną pozycję wśród hitów TVN.

"Magda jest rewelacyjną gwiazdą. Robi fajny program, ale na szczęście pracuje nad tym, żeby miał coraz mniejszą oglądalność, albowiem konkuruje z "Naszym Nowym Domem" w Polsacie. Magdę zrobiłem ja, a ten program to był program Niny i ja go dzisiaj jakoś tam nadzoruję, ale już jest tylko 2 punkty różnicy" - skwitował.

Czy Magda Gessler odniesie się do tego komentarza? Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno ikona polskiej gastronomii i telewizji zmagała się z problemami zdrowotnymi.

