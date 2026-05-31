Skolim wulgarnie uderzył w artystów. Padły ostre wyzwiska. Przesadził?

Skolim zagrał na pikniku Czeremsze, na którym zwykła zabawa szybko zmieniła się w polityczny rant. Popularny wokalista disco polo postanowił skomentować burzę w sieci dotyczącą zapomóg dla artystów w składkach ZUS. Wcześniej sprawę, a konkretniej dosadne wypowiedzi Sławomira Mentzena, komentował już szereg polskich artystów, od pisarza Jakuba Żulczyka, przez dziennikarkę kulturalną Karolinę Korwin-Piotrowską, po aktora Mateusza Damięckiego. Skolim postanowił nie pozostać obojętnym i dorzucić swoje przysłowiowe trzy grosze. A raczej... pełen bluzgów monolog.

Skolim w wulgarnych słowach o artystach

Nagrania z pikniku Czeremsze, podczas którego Skolim podzielił się swoją opinią o artystach i składkach szybko obiegły sieć, a już zwłaszcza TikToka. W telegraficznym skrócie Skolim uważa, że jeśli artysta nie radzi sobie finansowo, to już jego problem i nie powinien oczekiwać pomocy z budżetu państwa, zwłaszcza, gdy są osoby bardziej potrzebujące - jak choćby chore dzieci.

Artyści, albo ci starzy przechlali całą karierę, prze*ebali, albo ci młodzi robią taką chu*ową muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku*wy i ćp*nów. [...] Nigdy na to nie pozwolę. Ja gram pięćset trzy koncerty w roku w całej Polsce. [...] nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. Ku*wa dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich, to pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej - powiedział Skolim na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Słowa Skolima wywołały burzę w sieci

Na odzew internautów nie trzeba było oczywiście długo czekać. Wulgarna wypowiedź Skolima odbiła się szerokim echem i wzbudziła duże kontrowersje. Komentujący podzielili się na dwa obozy - tych popierających Skolima: "Nie przepadam za nim, ale tu się zgodzę"; "Lubię gościa, jest konkretny, brawo Skolim"; "Ja myślę, że ty dużo dobrego byś w polityce zadziałał"; "Nie słucham twojej muzyki, ale szacun za to co mówisz"; i tych zarzucających mu brak kultury i oburzającą ignorancję: "można to inaczej powiedzieć, a nie przekleństwem"; "kultury trochę, bez tego k na początku". Teraz pozostaje czekać na odzew środowiska artystycznego, bo obrażani artyści z pewnością nie przejdą obok słów Skolima obojętnie.

