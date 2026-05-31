Ekstraklasa koszykarek: Widzew Łódź powraca po latach. Czy "dzika karta" to początek nowej ery?

Powrót Widzewa do koszykarskiej elity

Drużyna Widzewa Łódź zakończyła minione rozgrywki na zapleczu elity na półfinale, zajmując ostatecznie czwarte miejsce. Tym samym klub stracił sportowe szanse na bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Mimo to, w nadchodzącym sezonie Widzew będzie występował w ekstraklasie, co jest wynikiem specjalnego zaproszenia.

Możliwość powrotu do elity zapewniło zaproszenie od Polskiego Związku Koszykówki, połączone z wykupieniem tak zwanej dzikiej karty. Oficjalne potwierdzenie przyjęcia tej propozycji zostało ogłoszone przez klub z Łodzi w niedzielę. Decyzja ta otwiera nowy rozdział w historii sekcji koszykarskiej.

"Nadszedł termin naszej decyzji dotyczącej przyjęcia lub odrzucenia zaproszenia PZKosz do rozgrywek Orlen Basket Ligi Kobiet w sezonie 2026/27. Chociaż przygotowania do tego dnia nie przebiegły zgodnie z naszym planem, chciałbym ogłosić, że po sześciu latach wracamy na najwyższy poziom rozgrywek w Polsce, przyjmując zaproszenie" – przekazał w oświadczeniu prezes MUKS Widzew Tomasz Sadłecki.

Jakie wyzwania czekają na MUKS Widzew?

Prezes MUKS Widzew, Tomasz Sadłecki, podkreślił, że przed działaczami klubu stoją teraz liczne wyzwania organizacyjne. Priorytetem będzie praca związana z tworzeniem budżetu, który musi być dostosowany do realiów ekstraklasowych rozgrywek. To kluczowy element dla zapewnienia stabilności i konkurencyjności.

Sadłecki zaznaczył również, że nie należy spodziewać się spektakularnych wyników już od pierwszych meczów sezonu. Zespół obiecuje jednak ciężką pracę, transparentność oraz konsekwencję w działaniach. Sezon nadchodzący traktowany jest jako fundament pod długoterminowy i stabilny rozwój klubu.

W nowym sezonie rozgrywkowym ekstraklasa koszykarek zostanie powiększona i ma liczyć 14 zespołów, co oznacza szersze pole do rywalizacji. Widzew zrezygnował z gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w 2020 roku z powodów finansowych. Wcześniej klub występował w ekstraklasie przez dziesięć lat, lecz nigdy nie walczył o czołowe miejsca.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.