Malika z "Love is Blind: Polska" ma nowego faceta? Niespodziewanie wypaliła też o Marcie

Gilderoy Lockhart z "Harry'ego Pottera" rzekł niegdyś, że sława to kapryśna przyjaciółka i miał stuprocentową rację. Trzeba o nią stale dbać, ale też robić to w odpowiedni sposób, inaczej szybko się na nas zemści. O tym przekonała się ostatnio Marta z "Love is Blind: Polska", która wprawdzie udziela się w mediach społecznościowych, relacjonując swoje życie i wykorzystując przysłowiowe 5 minut sławy, sęk jednak w tym, że postuje nie o tym, czego oczekują od niej fani. Czy Marta i Damian wciąż są razem? A co z Maliką, ma już nowego faceta? Druga z uczestniczek "Love is Blind: Polska" dolała właśnie oliwy do ognia swym najnowszym wpisem.

"Love is Blind: Polska" - Marta testuje cierpliwość fanów, która jest już na wyczerpaniu

Marta i Damian nie pojawili się na Reunion "Love is Blind: Polska" i choć w odcinku specjalnym show Netflixa pokazano ich wspólny materiał wideo, widzowie zaczęli podejrzewać, że pomiędzy ulubieńcami publiki nie dzieje się najlepiej. Zwłaszcza, że Marta nie obserwuje już Damiana w mediach społecznościowych, a na wakacje do Egiptu pojechała z Maliką. Obie uczestniczki twierdziły, że muszą odpocząć od nagłej sławy, która wywróciła ich życie do góry nogami.

[Popularność - przyp. red.] Baaardzo przytłacza, bo to dla nas wszystkich nowa sytuacja - napisała Malika na InstaStories.

Sęk w tym, że obie panie ochoczo relacjonowały swój wyjazd w social mediach, jednocześnie (zwłaszcza w przypadku Marty) odmawiając komentarzy na temat "Love is Blind: Polska" i kwestii miłosnych. Zrodziło to domysły, że Marta i Damian nie są już razem, ale ostatecznego potwierdzenia wciąż brakuje. Pewną wskazówką może być jednak najnowsza wypowiedź Maliki.

"Love is Blind: Polska" - Malika ma nowego faceta? Odpowiedziała za siebie i Martę

Pielęgnując nowo nabytą sławę i podtrzymując kontakt z fanami, Malika z "Love is Blind: Polska" zorganizowała na Instagramie Q&A, w którym odpowiedziała na pytania internautów. Jedno z nich skierowane było zarówno do niej, jak i do Marty, a brzmiało: "Macie kogoś?". Malika odpowiedziała krótko:

Chodzi o związek? Ja nie.

Wiemy zatem, że po dramie z Krzysztofem i Kingą Malika obecnie z nikim się nie spotyka (a przynajmniej tak twierdzi), co innego Marta, która - jak wynika z powyższej odpowiedzi - jest w związku. Pytanie tylko, czy z Damianem? A może ich małżeństwo to już przeszłość i ulubienica widzów "Love is Blind: Polska" ma już innego ukochanego? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi...

