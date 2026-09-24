Małgorzata Ohme tłumaczy się z nieobecności na ślubie Chajzera

Filip Chajzer i Bianka: szybki ślub po niespełna roku znajomości

W sobotę, 19 września, Filip Chajzer i 20-letnia Bianka stanęli na ślubnym kobiercu. Para poznała się w lutym podczas nagrywania podcastu Małgorzaty Ohme. Przyszła żona byłego dziennikarza TVN pracowała tam jako producentka, a gwiazdor niemal natychmiast zwrócił na nią uwagę.

Po nagraniu Filip Chajzer poprosił Małgorzatę Ohme o numer do młodej producentki, dzięki czemu psycholożka stała się „matką chrzestną” ich związku. Plotki o nowej relacji 41-latka pojawiły się wiosną. Na początku maja na jego spotkaniu autorskim doszło do incydentu z matką Bianki. Kobieta publicznie oskarżyła przyszłego zięcia o izolowanie córki od rodziny. Małgorzata Ohme, jako prowadząca, poprosiła o wyjaśnienie spraw prywatnych w kuluarach.

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Małgorzata Ohme nie dotarła na ślub Filipa Chajzera i Bianki

Ujawnienie relacji Filipa Chajzera z młodszą partnerką wywołało w sieci spore emocje. Internauci wytykali różnicę wieku oraz przypominali dotychczasowe, burzliwe życie prywatne gwiazdora. Małgorzata Ohme stanęła w obronie zakochanych i jako pierwsza ujawniła, że są po zaręczynach. W mediach plotkowano wręcz, że znana psycholożka zostanie świadkową na ślubie przyjaciela.

Mimo to, Ohme nie pojawiła się na ceremonii w Krakowie. Na uroczystości zabrakło również matki panny młodej oraz syna Filipa Chajzera. W rozmowie z serwisem Pudelek psycholożka wyjaśniła, dlaczego ominęło ją to ważne wydarzenie. Okazuje się, że plany pokrzyżowała nagła zmiana terminu ślubu.

Moja ostateczna nieobecność wynikała wyłącznie ze zmiany pierwotnego terminu ślubu, który nałożył się z moimi wcześniejszymi zobowiązaniami zawodowymi, których nie mogłam już zmodyfikować - wyjaśniła Ohme.

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