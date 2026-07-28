Sierpniowy nawóz do hortensji. Zastosuj to zamiast azotu, a przedłużysz ich kwitnienie

Czym nawozić hortensje w sierpniu? Odpowiednia mieszanka poprawi kwitnienie

Sierpień odgrywa kluczową rolę w uprawie hortensji. Chociaż te popularne krzewy mogą cieszyć oczy kwiatami aż do pierwszych dni września i mogłoby się wydawać, że ich pielęgnacja w drugim miesiącu wakacji nie różni się od tej czerwcowej czy lipcowej, to właśnie teraz nadchodzi czas na istotne zmiany. Doświadczeni ogrodnicy podkreślają, że od połowy sierpnia zmienia się główny cel nawożenia hortensji. W okresie wiosennym i wczesnego lata zasilaliśmy rośliny, by stymulować ich rozwój i intensywne kwitnienie. Natomiast koniec lata i pierwsze zwiastuny jesieni to moment, w którym należy sięgnąć po preparaty, które wzmocnią roślinę na finiszu sezonu wegetacyjnego. Odpowiednio dobrane odżywki zastosowane w sierpniu pomogą hortensjom przygotować się na nadejście chłodniejszych dni i zwiększą ich odporność na kapryśną pogodę.

Jedną z bazowych reguł pielęgnacji hortensji w sierpniu jest drastyczne zminimalizowanie dawek azotu. Ten konkretny pierwiastek słynie jako potężny stymulator wzrostu. Wykorzystuje się go w wiosennych nawozach, by zachęcić rośliny do produkcji nowych liści i kwiatów. Azot jest kluczowy dla syntezy białek oraz powstawania chlorofilu, stanowiąc główny materiał budulcowy tkanek i generując zieloną masę krzewów. Zgodnie z ogrodniczym kalendarzem, od połowy sierpnia powinno się całkowicie zaprzestać stosowania preparatów bogatych w ten składnik. Zbyt duża ilość azotu w tym okresie może drastycznie zakłócić naturalny cykl życia roślin. Zamiast budować odporność i przygotowywać się do zimowego spoczynku, krzewy wciąż będą tracić energię na rozwój nowych pędów. W efekcie nie zdążą odpowiednio przygotować się na mrozy, tracąc swoją naturalną wytrzymałość. Jakie w takim razie odżywki będą najlepsze dla hortensji w sierpniu?

W sierpniu podlewaj hortensje domową odżywką. Potas i fosfor wzmocnią pędy i korzenie

Głównym i najważniejszym komponentem nawozów używanych u schyłku lata i na starcie jesieni jest potas. Jego rola polega na wzmacnianiu już wykształconych pąków oraz chronieniu rośliny przed nadmierną utratą wilgoci. To właśnie potas zabezpiecza kwiatostany przed zbyt szybkim więdnięciem i opadaniem, równocześnie usztywniając struktury komórkowe. Często w parze z potasem w nawozach występuje fosfor. Ten niezwykle istotny składnik napędza życiowe procesy roślin, podnosząc ich odporność na surowe warunki pogodowe i fizyczne uszkodzenia. Kombinacja potasu i fosforu powinna stanowić fundament nawożenia hortensji przed nadejściem zimy.

W centrach ogrodniczych bez problemu znajdziesz gotowe preparaty na jesień, które są skomponowane tak, by wzmacniać i regenerować krzewy. Doskonałą, domową alternatywą dla hortensji jest mikstura oparta na skórkach bananów i drzewnym popiele. Taka ekologiczna odżywka dostarczy roślinie dużą dawkę potasu i fosforu, jednocześnie ograniczając podaż azotu do minimum. Jak ją przygotować? Do sporych rozmiarów wiadra wrzuć pokrojone skórki z dwóch bananów, dosyp dwie łyżki stołowe czystego popiołu z drewna, a następnie zalej wszystko jednym litrem letniej wody. Taką mieszankę pozostaw na 48 godzin. Po tym czasie należy ją starannie przecedzić i rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Uzyskanym nawozem podlewaj swoje hortensje co dwa tygodnie. Dzięki temu zabiegowi znacząco wydłużysz okres ich kwitnienia, a także zasilisz pędy i system korzeniowy przed jesiennymi chłodami. Warto jednak pamiętać, że zbyt częste stosowanie popiołu drzewnego może delikatnie podnosić pH gleby, czyniąc ją bardziej zasadową, podczas gdy hortensje preferują zdecydowanie kwaśne podłoże.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie