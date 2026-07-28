Wybrał Rosję zamiast Polski, a teraz wraca po 14 latach! Rybus znów na polskich boiskach

Maciej Rybus wraca do ligowej rywalizacji w Polsce.

Były reprezentant kraju został zawodnikiem trzecioligowego Pelikana Łowicz. Informacje potwierdził dziennikarz Sebastian Staszewski.

Piotr Wąsowski z "Weszło" poinformował z kolei, że Rybus bardzo odbiega fizycznie od innych piłkarzy i ma problemy z kondycją.

Maciej Rybus wraca do Polski. Jego powrót na boisko budzi wątpliwości

Po ataku zbrojnym Rosji na Ukrainę, reprezentacyjna kariera Macieja Rybusa dobiegła końca. Piłkarz grał wówczas w Lokomotiwie Moskwa, a jego kontrakt wygasał. Ostatecznie jednak zdecydował się zostać w Rosji i przeniósł się do Spartaka Moskwa, a jego ostatnim pracodawcą był Rubin Kazań. Przygoda z obydwoma tymi zespołami zakończyła się fatalnie i Maciej Rybus od ponad dwóch lat pozostawał bez klubu, notując jedynie występy w amatorskich rozgrywkach. Decyzja piłkarza o pozostaniu w Rosji była często tłumaczona sprawami osobistymi, jednak niedawno w mediach zrobiło się głośno o jego rozstaniu z żoną Laną. Były reprezentant kraju podjął decyzję o powrocie w rodzinne strony. Rybus znów zjawił się w Łowiczu, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

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Maciej Rybus zostanie piłkarzem Pelikana Łowicz! Były reprezentant Polski wraca do futbolu po dwuletniej przerwie i wkrótce podpisze kontrakt na 5 miesięcy z III-ligowym klubem, którego jest wychowankiem. Będzie to jego powrót na polskie boiska po 14 latach - poinformował dziennikarz Sebastian Staszewski.

W kuluarach wielokrotnie przewijał się temat powrotu Rybusa do Pelikana. Z doniesień medialnych wynika jednak, że dyspozycja fizyczna niespełna 37-latka jest sporym problemem.

Musi się porządnie odbudować fizycznie. Bo obecnie na tle kolegów z drużyny kondycyjnie jest daleko z tyłu. Rozmawiałem o nim z zawodnikami [Pelikana] po ostatnim sparingu. Nie ma siły biegać - skomentował informację o jego transferze Piotr Wąsowski z Weszło, będący sędzią w niższych ligach.

Przed 66-krotnym reprezentantem Polski bardzo trudne wyzwanie. Zawodnik musi jak najszybciej dojść do formy, by móc wspomóc Pelikana Łowicz na trzecioligowym szczeblu. Pierwsze spotkania na tym poziomie zostaną rozegrane już w pierwszy weekend sierpnia.

Musi się porządnie odbudować fizycznie. Bo obecnie na tle kolegów z drużyny kondycyjnie jest daleko z tyłu.— Piotr Wąsowski (@p_wasowski) July 27, 2026