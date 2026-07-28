Helena Englert szczerze o pieniądzach. "Czyjeś smakują gorzej"

Helena Englert wyrasta na jedną z najjaśniej świecących gwiazd polskiego show-biznesu. O aktorce znanej m.in. z serialu "Rodzinka.pl" jest w ostatnich tygodniach bardzo głośno. Córka aktorskiej pary, Beaty Ścibakównej i Jana Englerta, rozwija się także jako wokalistka. Hela ma na swoim koncie kilka nieźle przyjętych singli, co umożliwiło jej zaprezentowanie się podczas tegorocznego Open'era. Ogłoszenie Englert jedną z gwiazd największego wydarzenia muzycznego w naszym kraju wywołało jednak sporo kontrowersji. Spora część internautów uznała, że 26-latka nie posiada bowiem na tyle bogatego katalogu, by zaśpiewać na tej samej imprezie, co międzynarodowe sławy. Za kulisami wydarzenia Helena mogła liczyć na wsparcie swojej sławnej mamy, który dopingowała ją spod sceny.

Helena Englert nie może narzekać na zarobki

We wrześniu aktorka i wokalistka będzie potrzebować wsparcia na planie "Tańca z gwiazdami". To właśnie ją ogłoszono pierwszą uczestniczka kolejnej odsłony show. Można zatem uznać, że mimo młodego wieku i wciąż rozwijającego się portfolio, Helena Englert to jedna z najlepiej zarabiających gwiazd młodego pokolenia. 26-latka nie ukrywa, że ma dosłownie bzika na punkcie pracy i chętnie łączy obowiązki zawodowe z pracą influencerki. Boli ją jednak, że za nagranie rolki na Instagramie zarabia się więcej niż za .

Mam ogromny szacunek do tych ludzi, którzy świadomie wybierają: "Nie, ja tak nie chcę. Ja zostaję w teatrze, będę malować obrazy i wieszać je w galeriach i pisać teksty do gazet, które wciąż są drukowane". To jest piękne i chciałabym tak potrafić. Niestety nie umiem - wyznała w wywiadzie dla Polskiego Radia RDC.

Jan Englert szczerze o środowisku filmowym

Helena Englert o pieniądzach

Helena Englert nie może narzekać na brak pracy. Rozwija się na kilku polach, a już za moment zawalczy o Kryształową Kulę w jesiennej odsłonie "Tańca z gwiazdami". Aktorka i piosenkarka wzięła udział w kwestionariuszu osobowym "Twojego Imperium". Zapytana, jaki ma stosunek do pieniędzy, córka Beaty Ścibakównej i Jana Englerta odpowiedziała:

Bardzo je lubię, a najbardziej lubię je zarabiać. Czyjeś smakują gorzej.