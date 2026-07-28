Michał Wiśniewski pochwalił się córką. "Cała Ania"?

Życie prywatne tego artysty od dekad budzi wielkie zainteresowanie, a żadną tajemnicą nie jest to, że z kolejnymi żonami Michał Wiśniewski doczekał się całej gromadki dzieci. Część potomstwa ewidentnie odziedziczyła po rodzicach muzyczne zdolności, co jest tylko kolejnym powodem do dumy. Ostatnio artysta wrzucił nową fotkę z jedną z córek, natychmiast budząc zainteresowanie.

Michał Wiśniewski to dumny tata

Piosenkarz z pierwszą żoną, Magdą Femme, nie doczekał się dzieci. Kiedy jednak związał się z tancerką jego zespołu, para na oczach całej Polski została szczęśliwymi rodzicami Xaviera (24 l.) i Fabienne (22 l.). Dziś Mandaryna i Michał Wiśniewski na nowo budują swoją relację, o czym było ostatnio bardzo głośno. Po rozstaniu z wykonawczynią hitu "E'vry night" piosenkarz ożenił się z Anną Świątczak, z którą ma córki Etiennette (19 l.) i Vivienne (18 l.). Kolejną żoną Wiśniewskiego była Dominika Tajner - para nie miała dzieci, ale wychowywała syna kobiety z poprzedniego związku. Piąte małżeństwo piosenkarz zawarł z Polą Wiśniewską, z którą ma synów Falco i Noëla.

Lider Ich Troje otwarcie mówi o tym, że jest dumny z relacji ze swoimi dziećmi i zbudowania patchworkowej rodziny. Pokazał to chociażby podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie wykonał utwór "List do moich dzieci" w koncercie "Premiery".

"Boże, jak to mi się udało. Bo z drugiej strony ja też mam swoje grzeszki w stosunku do dzieci, każdy ma. Super mama i super tata to są tylko w bajkach" - mówił szczerze Wiśniewski w "halo tu polsat".

Artysta pokazał się z córką. Odmieniona Etiennette i Anna Świątczak są jak dwie krople wody?

Ostatnio Michał Wiśniewski pokazał swoją "środkową" córkę w mediach społecznościowych. Niespełna 20-letnia Etiennette Wiśniewska towarzyszyła zespołowi Ich Troje podczas koncertu w amfiteatrze w Kołobrzegu, który odbył się 26 lipca. Dojrzała córka piosenkarza i jego "środkowej" żony, Anny Świątczak, zgarnęła masę komplementów od komentujących. Uzdolniona wokalnie dziewczyna, która kilkakrotnie wystąpiła razem z tatą na telewizyjnych wydarzeniach, zdaniem fanów do złudzenia przypomina mamę. Zgadzacie się? Fotkę znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Pasja do muzyki w klanie Wiśniewskich

Dwie spośród wszystkich ośmiu wokalistek zespołu Ich Troje były żonami Michała Wiśniewskiego. Ponadto poślubiła go Mandaryna, która jeszcze w latach 90. rozpoczęła z grupą współpracę jako tancerka. Jest ona mamą Xaviera Wiśniewskiego, który po rodzicach odziedziczył talent i profesjonalnie zajmuje się muzyką. Z kolei wspomniana Etiennette również jest utalentowana artystycznie i wspólnie z tatą wydała utwór "Ikar", jednak na co dzień studiuje ona w Wojskowej Akademii Technicznej.

"Muza to mój sposób na życie. Z muzyką jestem związany od zawsze - czy to na parkiecie tańcząc, czy to na scenie z mikrofonem w ręce. Tak samo hip-hop. Zaraziła mnie nim moja stara i do dzisiaj jest on częścią mnie. Nawet idąc do sklepu, zawsze daję jakieś małe show. Moi domownicy mają mnie czasem dość. Na poważnie muzyką zajmuję się od 2020 roku, a to dopiero początek" - mówił Xavier w formacie "Gwiazdy przejmują Eska.pl".

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