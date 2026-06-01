Siostra Marzeny Kipiel-Sztuki drży o spokój. Jej oprawca walczy o wolność

Dorota Kipiel musi na nowo zmierzyć się z trudnymi wspomnieniami. Mimo że jej dawny partner został skazany za agresję w pierwszej instancji, wyrok nie jest ostateczny. Teraz prawnicy mężczyzny starają się o jego uniewinnienie, a to oznacza, że dramat siostry zmarłej aktorki wciąż trwa.

26

Początki relacji. "Czuły, opiekuńczy facet"

Historia znajomości Doroty Kipiel i Marcina P. rozpoczęła się w 2023 roku w internecie, na jednym z portali randkowych. Początkowo wszystko wyglądało idealnie, a mężczyzna prezentował się jako troskliwy partner. Jak sama przyznaje, nie spodziewała się, że ta relacja zaprowadzi ich na salę sądową.

Początkowo pokazał się z tej dobrej strony, jako dobry, opiekuńczy i czuły facet

– mówiła Dorota Kipiel w rozmowie z dziennikiem "Fakt".

Marcin P. ma mroczną przeszłość. Skazany za współudział w morderstwie

Przerażający w całej sprawie jest fakt, że Marcin P. jest osobą z kryminalną przeszłością. Spędził ponad dwie dekady w więzieniu za udział w zabójstwie wrocławskiej studentki. Po opuszczeniu zakładu karnego funkcjonował pod nadzorem kuratora sądowego. Do ataku na Dorotę Kipiel, siostrę Marzeny Kipiel-Sztuki miało dojść w sierpniu 2025 roku w jej mieszkaniu. Śledczy ustalili, że w trakcie kłótni oskarżony rzucił się na nią, obalił na ziemię, okładał pięściami i dusił. Na początku 2026 roku legnicki Sąd Rejonowy uznał jego winę, wymierzając mu nieprawomocnie karę roku i dziesięciu miesięcy więzienia.

Nie przegap: Siostra Marzeny Kipiel-Sztuki wyjawiła, jak wyglądały ich relacje. "Ryczałam jak bóbr"

Rzucona na podłogę, bita rękoma po ciele, chwytana za szyję i podduszana

– tak, według doniesień "Faktu", brzmiały zapisy z aktu oskarżenia.

Były partner siostry Marzeny Kipiel-Sztuki walczy w sądzie o wolność

Skazany mężczyzna przez cały czas trwania postępowania odpierał zarzuty. Jego obrońcy uważają, że w trakcie procesu złamano prawo ich klienta do obrony. W złożonym odwołaniu podkreślają, że sędzia odrzucił ich wnioski dowodowe, traktując je wyłącznie jako próbę opóźnienia finału sprawy. Prawnicy oskarżonego kwestionują również sposób prowadzenia postępowania. Twierdzą, że sąd zignorował ich taktykę obronną i nie uwzględnił dowodów, które mogłyby ukazać relację między stronami w innym świetle. Mowa tu między innymi o wiadomościach tekstowych z zabezpieczonego przez śledczych telefonu komórkowego, które rzekomo świadczą o charakterze kontaktów między Dorotą Kipiel a Marcinem P.

Po takiej traumie człowiek chce jak najszybciej zapomnieć, wymazać

– przyznała szczerze siostra aktorki.

Agresor utrzymuje, że jest niewinny i nie stosował przemocy

Marcin P. stanowczo zaprzecza doniesieniom, jakoby kiedykolwiek uderzył swoją dawną partnerkę. Utrzymuje, że wysuwane pod jego adresem zarzuty są kompletnie pozbawione podstaw. Do argumentacji obrońców odniosła się sama pokrzywdzona. Dorota Kipiel podkreśliła, że ciężko jej znieść pomówienia wysuwane przez drugą stronę. Tłumaczy również, że cytowane przez obronę sms-y to tylko urywki z długiej korespondencji, które zostały celowo wyrwane z kontekstu. Jak dodała, po tym, co ją spotkało, długo próbowała pozbyć się bolesnych wspomnień, by na nowo zbudować swoje życie.

Siostra Marzeny Kipiel-Sztuki znowu w sądzie. Decyzja w czerwcu

Zdaję sobie sprawę, że ten człowiek walczy o wolność i zrobi wszystko

– zaznaczyła w wywiadzie dla "Faktu" pokrzywdzona. Kolejna odsłona tego dramatu rozegra się na sali rozpraw 2 czerwca. To właśnie wtedy zapadnie decyzja, czy wyrok zostanie utrzymany, czy też rację przyzna się obronie.

Zobacz też: Skolim wulgarnie skomentował składki dla artystów. Internauci oburzeni, padły mocne wyzwiska