Znana polska marka odzieżowa znika z rynku po 25 latach. Wyprzedaże na zamknięcie! Modne spodnie na jesień kupisz za mniej niż 80 zł!

Po ćwierćwieczu funkcjonowania, krajowa firma Vissavi zdecydowała się na opuszczenie rynku modowego i zamknięcie swoich punktów sprzedaży.

Krok ten jest wynikiem transformacji nawyków kupujących, rosnących wydatków operacyjnych i silnej presji ze strony azjatyckich gigantów e-commerce.

Trwa ostateczna wyprzedaż związana z likwidacją, gdzie zniżki sięgają 85 procent. To dobra okazja na zdobycie wyjątkowych ubrań w bardzo niskich cenach.

Polska marka odzieżowa Vissavi zamyka się po 25 latach

Rodzimy producent odzieży Vissavi ogłosił koniec swojej działalności. Firma, obecna na rynku od ponad ćwierć wieku, nie przetrwała ewolucji nawyków konsumenckich oraz ogromnej presji ze strony chińskich gigantów e-commerce. Agata Blok stworzyła ten biznes w 2001 roku. Przedsiębiorstwo od zawsze stawiało na podkreślanie kobiecości i tworzenie klasycznych, ponadczasowych ubrań. Największy rozkwit sieci przypadł na 2018 rok, kiedy funkcjonowało aż 17 salonów w różnych zakątkach kraju. Niestety, nowe realia rynkowe po pandemii oraz zalew taniej odzieży z Azji przesądziły o losie Vissavi.

Marka Vissavi to już 25 letnia historia. Wiele sukcesów, wzruszeń, radości tworzenia i pięknych ubrań. Długi czas rozwoju i nowych wyzwań. Tak jak w życiu są momenty narodzin i wzrostu tak też są okresy zmian i pożegnań. Dla nas nadszedł czas zakańczania tego co z takim zaangażowaniem i pasją tworzyłyśmy. Z przykrością informujemy, że zamykamy sklepy stacjonarne marki Vissavi. Dlaczego? Od czasu covidu prowadzenie biznesu odzieżowego stało się wielkim wyzwaniem. Dwa lata ograniczeń i braku imprez, potem wojna, wzrost kosztów energii, produkcji, pracy, podatków i czynszów w galeriach. Do tego ogromna konkurencja chińskich portali i gigantycznych koncernów sieciowych. Widziałyśmy też odbicie tych stresujących czasów u Was – zakupy stały się coraz bardziej rozsądne, mniej w tym było radości i spontaniczności, a więcej obaw o budżet rodzinny. Kiedyś najczęściej wychodziłyście od nas z trzema sukienkami a teraz szukacie sukienki 3w1, tak żeby mogła być i do pracy i na imprezę i na co dzień. Rozumiemy to doskonale dlatego po 5 latach „walki” o markę poddajemy się

Wyprzedaże likwidacyjne Vissavi. Nawet 85 proc. zniżki na ubrania

Zamknięcie działalności to często szansa na udane zakupy. W internetowym butiku Vissavi ruszyła właśnie gigantyczna obniżka cen związana z likwidacją. Firma w ten sposób opróżnia swoje przestrzenie magazynowe z towaru. Kupujący mają wyjątkową okazję do znalezienia stylowych kreacji za ułamek ich pierwotnej wartości.

Jedną z najciekawszych okazji są eleganckie damskie spodnie z linii ARU, dostępne za 79,90 zł. Doskonale modelują figurę i pasują zarówno do pracy, jak i na wyjątkowe okazje. Do kompletu można dobrać bluzkę z tej samej serii, która w ramach przeceny kosztuje 49,90 zł.

Klasyczna czarna bluzka damska z dekoltem w serek o kroju pudełkowym, z rękawem 3/4 to must-have w każdej kobiecej garderobie, ponieważ łączy w sobie elegancję z codziennym komfortem

Warto zwrócić uwagę na jasną koszulę wycenioną na 99,90 zł. Uszyta z mieszanki lnu i wiskozy, gwarantuje swobodę i lekkość noszenia, będąc niezbędnym elementem każdej damskiej szafy. Dla osób planujących jeszcze wakacyjne wyjazdy, przygotowano przewiewną tunikę Holiday za jedyne 30 zł.

Ta wielofunkcyjna tunika może być noszona na wiele sposobów, co czyni ją niezastąpionym elementem wakacyjnej garderoby. Dzięki możliwości związania jej na jednym ramieniu lub na szyi, z łatwością przekształcisz ją w lekką i zwiewną sukienkę. Alternatywnie, możesz ją związać na biodrach, tworząc modną i wygodną spódnicę

Autor: Vissavi/ Materiały prasowe