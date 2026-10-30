Domy gwiazd na Halloween robią wrażenie. Tak znani dekorowali cztery ściany w poprzednich latach

Chociaż tradycja Halloween regularnie wywołuje w Polsce dyskusje na tle światopoglądowym, jej zwolennikom dostarcza mnóstwo radości i dobrej zabawy. Liczne grono rodzimych sław nie ogranicza się wyłącznie do zakładania strasznych przebrań i odwiedzania tematycznych imprez. Część z nich z ogromnym rozmachem przystraja również swoje posiadłości, a w minionych latach kilka znanych nazwisk zdecydowanie wiodło prym w tworzeniu mrocznego klimatu we własnych domach.

Małgorzata Rozenek-Majdan co roku zachwyca dekoracjami

Miano polskiej królowej tego święta bez wątpienia należy się Małgorzacie Rozenek-Majdan. Prezenterka chwaliła się w internecie swoimi aranżacjami wnętrz już kilka lat temu, gdy zwyczaj związany z dyniami i duchami nie był jeszcze w naszym kraju tak powszechny. W ostatnich sezonach mama małego Henia znacznie wykroczyła poza standardowe dyniowe lampiony, wykorzystując do ozdoby domu sztuczne wrony, nietoperze oraz zawieszone na gałęziach szkielety. Celebrytka za każdym razem stawia na oryginalność i nie powtarza wszystkich swoich wcześniejszych pomysłów.

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Małgorzata Socha, Katarzyna Zielińska i Andziaks też stroją domy na Halloween

W gronie znanych osób, które nie przejęły się ewentualnymi słowami krytyki i chętnie fotografowały się na tle tematycznych ozdób, znalazła się również Małgorzata Socha. Przed kilkoma laty na aktorkę spadła fala nieprzychylnych komentarzy po tym, jak umieściła przed drzwiami wejściowymi kościotrupa oraz ogromną pajęczynę. Zamiłowanie do halloweenowych akcentów wykazali także Edyta i Cezary Pazurowie oraz Katarzyna Zielińska, której mroczne pomysły z 2024 roku wzbudziły zachwyt u Grażyny Wolszczak. Ogromnego rozmachu można tradycyjnie oczekiwać też od Klaudii Halejcio oraz influencerki Andziaks, przed której domem w ubiegłym roku stanęła dynia mierząca kilka metrów.

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Halloween w Białym Domu

Szukając najbardziej widowiskowych aranżacji na 31 października, warto spojrzeć na kraj, w którym tradycja ta cieszy się największą popularnością. Imponujące dekoracje w USA pojawiają się nie tylko w rezydencjach rodziny Kardashianów, ale również w samym... Białym Domu. Bez względu na to, kto obecnie sprawuje urząd, amerykańska para prezydencka tradycyjnie przystraja front swojej siedziby i rozdaje przed nią słodycze najmłodszym. W ostatnich latach poprzednia pierwsza dama, Jill Biden, decydowała się nawet na rozmaite kostiumy.

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Sonda Obchodzisz Halloween? tak, uwielbiam to święto nie, ale mam przygotowane cukierki w razie czego nie i wyraźnie zaznaczam, aby nikt nie pukał do moich drzwi