Halloween po polsku: Pumpkin Spice Latte, słodycze i zakupy na ostatnią chwilę. Wolt sprawdził, co trafia do koszyków

Jak pokazują dane Wolt, w tygodniu poprzedzającym ubiegłoroczne święto dynię zamawiano aż 17,6 raza częściej niż zwykle, a produkty nawiązujące nazwą do Halloween – 6,7 raza częściej. Wśród popularnych wyborów znalazły się Pumpkin Spice Latte, czekoladowe słodkości i popcorn. Zakupowa gorączka osiągnęła szczyt 31 października o godzinie 18:00. Wolt przyjrzał się ubiegłorocznym zamówieniom, sprawdzając, jak Polacy przygotowują się do Halloween i co najchętniej trafia na ich stoły.

Dane pokazują, że Halloween w Polsce to znacznie więcej niż jeden wieczór. Sezon zaczyna się już we wrześniu, a zainteresowanie kolejnymi produktami rośnie wraz ze zbliżającym się świętem. Dla lokalnych sklepów, cukierni, kawiarni i restauracji to cenna wskazówka, kiedy klienci zaczynają szukać sezonowych propozycji i w jakim momencie zapotrzebowanie jest największe. Widzimy też, że Polacy chętnie łączą różne kategorie produktów, od słodyczy i przekąsek po gotowe dania – mówi Sasha Vislaus, Communications Lead w Wolt Polska.

Halloween zaczyna się od dyni. I to już we wrześniu

Zanim pojawią się halloweenowe dekoracje i słodycze, do koszyków trafia dynia. We wrześniu 2025 roku liczba jej zamówień na Wolt w Polsce wzrosła aż o 1279% w porównaniu z sierpniem, a w październiku zwiększyła się o kolejne 139%. Po Halloween zainteresowanie szybko osłabło. W listopadzie liczba zamówionych dyń spadła o 54%.

Co ciekawe, Polacy rozpoczynają sezon dyniowy wcześniej niż mieszkańcy większości sąsiednich krajów. Podczas gdy na innych rynkach regionu największe wzrosty przypadają zwykle na październik, w Polsce wyraźne ożywienie widać już we wrześniu.

A gdzie dynia cieszy się największą popularnością? W Warszawie, która prowadzi zarówno pod względem łącznej liczby zamówień, jak i w przeliczeniu na mieszkańca. Na kolejnych miejscach znalazły się Wrocław i Kraków.

Pumpkin Spice Latte wygrywa z dyniową zupą

Dynia kojarzy się z jesienną zupą, pieczonymi warzywami i halloweenowymi lampionami. Jednak Polacy równie chętnie wybierają ją w znacznie słodszej, kawowej odsłonie. W zestawieniu najpopularniejszych produktów dyniowych zamawianych od sierpnia do listopada 2025 roku pierwsze miejsce zajęła Pumpkin Spice Latte. Tuż za nią znalazły się jej mrożona wersja oraz Pumpkin Spice Frappuccino. Dopiero kolejne pozycje przypadły dyni porcjowanej na zupę i gotowemu kremowi dyniowemu.

Wygląda więc na to, że sezon na dynię w Polsce zaczyna się nie tylko w kuchni, ale również w kawiarniach. Pod tym względem mamy sporo wspólnego z Niemcami, Danią i Norwegią, gdzie korzenna kawa również zajmuje pierwsze miejsce wśród dyniowych produktów. Nie wszędzie jednak króluje Pumpkin Spice Latte. W Chorwacji, na Litwie i w Słowenii najpopularniejsza jest zupa dyniowa, natomiast w Rumunii, Gruzji i Azerbejdżanie klienci najczęściej wybierają dynię sprzedawaną na sztuki lub kilogramy.

Autor: CluePR/ Materiały prasowe

Im bliżej Halloween, tym większe zainteresowanie tym sezonowym składnikiem. W ostatnim tygodniu przed świętem Polska odnotowała trzeci najwyższy wzrost zamówień dyni w Europie Środkowej. Wyprzedziły nas jedynie Węgry, gdzie zamawiano ją 36,4 raza częściej niż w medianowym tygodniu roku, oraz Czechy z wynikiem 20,9 raza. Dla porównania, średnia dla wszystkich krajów, w których działa Wolt, wyniosła 7,4 raza.

Popularność zyskiwała nie tylko sama dynia, lecz także przygotowywane z niej potrawy. W tygodniu poprzedzającym Halloween zamówienia w szerszej kategorii produktów dyniowych, obejmującej warzywo, zupy i desery, były w Polsce 11,8 raza wyższe niż w medianowym tygodniu 2025 roku.

Cztery fale zakupów. Ostatnia tuż przed halloweenowym wieczorem

Nie wszyscy zostawiają przygotowania na 31 października, ale też nie każdy planuje je z dużym wyprzedzeniem. Dane Wolt pokazują, że w dwóch tygodniach poprzedzających Halloween zainteresowanie produktami związanymi ze świętem rosło falami.

Pierwszy wyraźny skok nastąpił 20 października, kiedy liczba zamówień wzrosła o 40,4% w porównaniu z poprzednim dniem. Kolejny pojawił się tydzień później, 27 października (+41,3%). Zainteresowanie ponownie przyspieszyło 30 października (+26,8%) i w sam dzień Halloween (+34,9%).

Największy ruch przypadł jednak dopiero na późne popołudnie 31 października. Szczyt zamówień odnotowano o godzinie 18:00, a wśród najbardziej aktywnych godzin znalazły się również 16:00 i 17:00. To nieco później niż w Czechach, na Węgrzech, Słowacji i w Słowenii, gdzie największą aktywność obserwowano o 17:00. Podobny rytm do Polski miała natomiast Austria, również ze szczytem o 18:00.

Halloweenowe koszyki zapełniają się jeszcze wtedy, gdy domowe przygotowania mogą być już w pełnym toku. Dodatkowy deser, brakujące słodycze czy przekąski dla gości można wówczas zamówić bez przerywania dekorowania mieszkania i szykowania się na wieczorne spotkanie.

Cukierek czy psikus? Polacy zdecydowanie wybierają słodkie

Noc strachów trudno wyobrazić sobie bez słodyczy i okazuje się, że polskie zamówienia dobrze odzwierciedlają tę tradycję. W tygodniu poprzedzającym święto słodycze zamawiano 1,3 raza częściej niż w medianowym tygodniu roku, podczas gdy zainteresowanie słonymi przekąskami wzrosło 1,1 raza.

Podobne upodobania mają Niemcy, gdzie słodkie produkty osiągnęły wynik 1,6 raza, a słone 1,2 raza. Nie wszędzie jednak wygrywa czekolada. W Albanii to słone przekąski przyciągały znacznie większą uwagę, a liczba ich zamówień była 2,7 raza wyższa niż zwykle.

Polacy chętnie sięgali również po słodycze przygotowane specjalnie na Halloween. Produkty nawiązujące nazwą do święta odnotowały trzeci najwyższy wzrost zamówień w Europie Środkowej. Lepiej wypadły tylko Austria (9,6 raza) i Węgry (7,7 raza).

A co konkretnie trafiało do koszyków? W rankingu produktów nawiązujących nazwami do Halloween pierwsze miejsce zajęły karmelowe figurki Goplana. Wśród popularnych propozycji pojawiały się także halloweenowe zestawy, pączki z polewą czekoladową lub skórką pomarańczową oraz praliny pomarańczowe. Obok klasycznych łakoci Polacy wybierali więc gotowe desery, które sprawdzają się zarówno jako słodka przekąska, jak i element poczęstunku dla gości.

Nie zabrakło też dobrze znanych czekoladowych przysmaków. W ogólnym rankingu wyrobów cukierniczych zamawianych w październiku 2025 roku pierwsze trzy miejsca zajęły Kinder Maxi King, Kinder Country i Kinder Joy. Słodycze tej marki cieszyły się popularnością również w innych krajach Europy. W Finlandii i Grecji wśród najczęściej wybieranych produktów pojawiało się Kinder Bueno, a na Węgrzech Kinder Joy.

Popcorn, chipsy i frytki. Tak wygląda słona strona Halloween

Choć słodycze są nieodłącznym elementem Halloween, wieczór z filmem grozy lub spotkanie ze znajomymi trudno wyobrazić sobie bez czegoś słonego. W październikowym rankingu przekąsek na Wolt w Polsce zwyciężył solony popcorn Star. Tuż za nim uplasowały się chipsy Lay's o smaku jogurtu z ziołami oraz Lay's Max Deep Cut o smaku sera i cebulki.

To klasyczny zestaw na domowy seans, który nie wymaga długich przygotowań. Wystarczy miska popcornu, kilka przekąsek i ulubiony horror, aby stworzyć własną wersję halloweenowego wieczoru.

Najczęściej wybieranym produktem 31 października były frytki, zamawiane 1,2 raza częściej niż zwykłego dnia. Nieco bardziej zaskakującym bohaterem zestawienia okazały się banany sprzedawane na wagę. Wśród najpopularniejszych produktów to właśnie one odnotowały jeden z najwyższych wzrostów, osiągając wynik 1,9 raza względem zwykłego dnia.

Od porannej kawy po wieczorne przekąski

Halloweenowe koszyki pokazują, jak różne mogą być przygotowania do jednego święta. Dla jednych jesienny sezon zaczyna się od Pumpkin Spice Latte, dla innych od dyniowej zupy lub pierwszych słodyczy z halloweenowej kolekcji. Z kolei 31 października na pierwszy plan wysuwają się przekąski i gotowe dania, które mogą uzupełnić menu domowej imprezy.

Za tymi wyborami stoją lokalne kawiarnie, cukiernie, restauracje i sklepy, których oferta spotyka się w jednej aplikacji. Wolt umożliwia zamawianie produktów z różnych kategorii, dzięki czemu każdy może przygotować Halloween po swojemu, niezależnie od tego, czy planuje je od września, czy kompletuje ostatnie elementy poczęstunku tuż przed przyjściem gości.