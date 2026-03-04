Na ściance była walka o spojrzenia. Rozenek-Majdan zakończyła ją jednym lookiem

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-03-04 14:15

Podczas dnia prasowego promującego program "Królowa przetrwania" uczestniczki postawiły na totalny przepych – nie zabrakło koron, cekinów i szydełkowych eksperymentów. Atmosfera przypominała walkę o uwagę rodem z dżungli, przeniesioną na czerwony dywan. Wtedy pojawiła się prowadząca Małgorzata Rozenek-Majdan. Choć zrezygnowała z teatralnych strojów i próby siłowego przebicia konkurencji, to w praktyce właśnie jej minimalistyczna kreacja skradła całe show.

Nowa edycja "Królowej przetrwania" z Małgorzatą Rozenek-Majdan

Reality show "Królowa przetrwania" budzi skrajne emocje, ale nie można odmówić mu jednego: format ten bazuje na konfliktach i trudnych relacjach międzyludzkich. W nadchodzącej, trzeciej edycji, grupa celebrytek trafi w miejsce pozbawione wygód, gdzie ich zadaniem będzie nie tylko realizacja misji, ale przede wszystkim wytrzymanie w swoim towarzystwie.

Nad całością i eskalacją napięcia czuwać ma gospodyni formatu, Małgorzata Rozenek-Majdan. Obsada nowego sezonu zapowiada wiele emocji, a na liście znalazły się takie nazwiska jak: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, czy Dominika Tajner. W programie zobaczymy również Monikę Jarosińską, Sofi Sivokhę, Natalię Sadowską, a także Karolinę Pajączkowską i Agnieszkę Grzelak. Skład uzupełniają Dominika Rybak, Anna Sowińska oraz Izabela Macudzińska-Borowiak.

Polecany artykuł:

Królowe przetrwania: Serowska ciągnęła tren, Jarosińska niosła koronę, Tajner s…

Stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan na imprezie promocyjnej

Gwiazda TVN zdecydowała się na czarny total look, który idealnie podkreślał jej sylwetkę. Zestaw składał się z krótkiemu topu z długimi rękawami, odsłaniającego brzuch, oraz spódnicy charakteryzującej się drapowaniami i głębokim rozcięciem eksponującym nogę. Kreacja broniła się samym krojem, bez konieczności stosowania zbędnych udziwnień czy efektów specjalnych. Przemyślana prostota i brak chaotycznych elementów sprawiły, że w tłumie innych stylizacji ten wybór wyglądał na bezapelacyjne zwycięstwo wizerunkowe.

Największy nacisk położono na okolice talii i bioder, gdzie nisko osadzony dół w kształcie litery V łączył się z odważnym rozcięciem. Całość balansowała na granicy "drugiej skóry" i minimalistycznego stylu glamour, wysyłając jasny komunikat o pewności siebie i doskonałej formie fizycznej prezenterki. Stylizacja miała charakter, ale nie przekraczała granicy dobrego smaku, unikając efektu taniego przebrania.

Zamiast popularnych cekinów, Rozenek-Majdan postawiła na wyraziste akcesoria w postaci masywnych, złotych bransolet i biżuteryjnych detali. Te dodatki pełniły funkcję swoistej zbroi, dodając całości ostrzejszego charakteru, a jednocześnie utrzymując look w ryzach elegancji. Dopełnieniem wizerunku były starannie ułożone fale na włosach oraz makijaż w stylu glam.

Polecany artykuł:

Radzio zasłania, jak umie, ale to nie pomaga – ta fotka parzy! Rozenek w samym …

Uczestniczki "Królowej przetrwania" kontra prowadząca show

Podczas gdy uczestniczki programu starały się przyciągnąć obiektywy fotoreporterów przepychem, zakładając korony, treny i błyszczące materiały, gospodyni show obrała zupełnie inną taktykę. Postawiła na pełną kontrolę i spójność wizerunkową, co dało zaskakujący rezultat. W morzu krzykliwych kreacji to właśnie spokojna elegancja Rozenek-Majdan wybrzmiała najbardziej zdecydowanie.

Ocena najlepszego ubioru wieczoru pozostaje kwestią gustu, bo wielbiciele teatralnych efektów z pewnością docenią czerwone róże czy długie treny u innych pań. Jednak pod kątem budowania hierarchii na ściance, żona Radosława Majdana rozegrała to mistrzowsko, nie siląc się na bycie najbardziej spektakularną osobą w pomieszczeniu. Wystarczyło, że wyglądała na najbardziej uporządkowaną, przez co starania reszty obsady sprawiały wrażenie chaotycznej walki o atencję.

Królowa przetrwanuia PRESS DAY
Galeria zdjęć 39
Małgorzata Rozenek o "Bez kompleksów" i "Królowej przetrwania" | WYWIAD
małgorzata rozenek
Królowa przetrwania