Na ściance była walka o spojrzenia. Rozenek-Majdan zakończyła ją jednym lookiem

Nowa edycja "Królowej przetrwania" z Małgorzatą Rozenek-Majdan

Reality show "Królowa przetrwania" budzi skrajne emocje, ale nie można odmówić mu jednego: format ten bazuje na konfliktach i trudnych relacjach międzyludzkich. W nadchodzącej, trzeciej edycji, grupa celebrytek trafi w miejsce pozbawione wygód, gdzie ich zadaniem będzie nie tylko realizacja misji, ale przede wszystkim wytrzymanie w swoim towarzystwie.

Nad całością i eskalacją napięcia czuwać ma gospodyni formatu, Małgorzata Rozenek-Majdan. Obsada nowego sezonu zapowiada wiele emocji, a na liście znalazły się takie nazwiska jak: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, czy Dominika Tajner. W programie zobaczymy również Monikę Jarosińską, Sofi Sivokhę, Natalię Sadowską, a także Karolinę Pajączkowską i Agnieszkę Grzelak. Skład uzupełniają Dominika Rybak, Anna Sowińska oraz Izabela Macudzińska-Borowiak.

Stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan na imprezie promocyjnej

Gwiazda TVN zdecydowała się na czarny total look, który idealnie podkreślał jej sylwetkę. Zestaw składał się z krótkiemu topu z długimi rękawami, odsłaniającego brzuch, oraz spódnicy charakteryzującej się drapowaniami i głębokim rozcięciem eksponującym nogę. Kreacja broniła się samym krojem, bez konieczności stosowania zbędnych udziwnień czy efektów specjalnych. Przemyślana prostota i brak chaotycznych elementów sprawiły, że w tłumie innych stylizacji ten wybór wyglądał na bezapelacyjne zwycięstwo wizerunkowe.

Największy nacisk położono na okolice talii i bioder, gdzie nisko osadzony dół w kształcie litery V łączył się z odważnym rozcięciem. Całość balansowała na granicy "drugiej skóry" i minimalistycznego stylu glamour, wysyłając jasny komunikat o pewności siebie i doskonałej formie fizycznej prezenterki. Stylizacja miała charakter, ale nie przekraczała granicy dobrego smaku, unikając efektu taniego przebrania.

Zamiast popularnych cekinów, Rozenek-Majdan postawiła na wyraziste akcesoria w postaci masywnych, złotych bransolet i biżuteryjnych detali. Te dodatki pełniły funkcję swoistej zbroi, dodając całości ostrzejszego charakteru, a jednocześnie utrzymując look w ryzach elegancji. Dopełnieniem wizerunku były starannie ułożone fale na włosach oraz makijaż w stylu glam.

Uczestniczki "Królowej przetrwania" kontra prowadząca show

Podczas gdy uczestniczki programu starały się przyciągnąć obiektywy fotoreporterów przepychem, zakładając korony, treny i błyszczące materiały, gospodyni show obrała zupełnie inną taktykę. Postawiła na pełną kontrolę i spójność wizerunkową, co dało zaskakujący rezultat. W morzu krzykliwych kreacji to właśnie spokojna elegancja Rozenek-Majdan wybrzmiała najbardziej zdecydowanie.

Ocena najlepszego ubioru wieczoru pozostaje kwestią gustu, bo wielbiciele teatralnych efektów z pewnością docenią czerwone róże czy długie treny u innych pań. Jednak pod kątem budowania hierarchii na ściance, żona Radosława Majdana rozegrała to mistrzowsko, nie siląc się na bycie najbardziej spektakularną osobą w pomieszczeniu. Wystarczyło, że wyglądała na najbardziej uporządkowaną, przez co starania reszty obsady sprawiały wrażenie chaotycznej walki o atencję.

