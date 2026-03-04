Syn Karola Nawrockiego idzie w jego ślady. Wujek nastolatka mówi o "rekordzie świata"

Młody Antoni Nawrocki postanowił pójść drogą ojca, Karola Nawrockiego, i rozpoczął treningi pięściarskie.

Szkolenie 15-latka odbywa się na terenie Belwederu pod okiem ikony polskiego boksu, Zbigniewa Raubo.

Waldemar Nawrocki, wujek chłopca, w samych superlatywach wypowiada się o jego dojrzałości, nazywając go "rekordem świata".

Eksperci i rodzina zastanawiają się, czy nastolatek ma przed sobą wielką karierę w ringu.

Bokserska przeszłość Karola Nawrockiego

Zanim Karol Nawrocki objął najwyższy urząd w państwie, z dużym zaangażowaniem poświęcał się sportowi. W latach 2000–2004 walczył jako zawodnik klubu RKS Stoczniowiec. Jeszcze jako junior triumfował w Strefowym Turnieju o Puchar Polski w kategorii wagowej do 91 kg. Mimo że ostatecznie wybrał inną drogę zawodową, sentyment do ringu w nim pozostał. Obecnie widać, że miłość do pięściarstwa jest w tej rodzinie dziedziczna. Rękawice założył bowiem 14-letni syn prezydenta, Antoni, co może zwiastować narodziny nowego talentu.

Waldemar Nawrocki ocenia młodego Antka

Waldemar Nawrocki, będący wujkiem oraz pierwszym trenerem obecnej głowy państwa, należy do osób najlepiej znających prezydencką rodzinę. W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" nie szczędził pochwał pod adresem nastolatka, zwracając uwagę na jego wyjątkową bystrość.

„Antek jest jak rekord świata! To poważny i inteligentny chłopak, jak dorosły człowiek” - uważa Waldemar Nawrocki.

Mężczyzna zaznacza, że 14-latek jest bardzo spostrzegawczy i potrafi bronić własnego zdania. Aby to zilustrować, wujek prezydenta przywołał sytuację, która idealnie oddaje osobowość chłopaka.

„Jak Karola dekorowali, to zwrócił mi uwagę: »Wujas, jak ty masz ten krawat założony? Tu trzeba coś popuścić!« Aż mi się głupio zrobiło” - śmieje się pan Waldemar.

Według Waldemara Nawrockiego dorastanie w tak specyficznych warunkach wpłynęło na charakter Antoniego. Chłopak zachowuje powagę w odbiorze rzeczywistości, ale jednocześnie nie traci poczucia humoru typowego dla nastolatka.

Zbigniew Raubo trenuje syna prezydenta

Rozwój sportowy latorośli rodu Nawrockich traktowany jest z pełnym profesjonalizmem. Jak informował "Fakt", nad formą chłopca czuwa Zbigniew Raubo, uznawany za jednego z najwybitniejszych szkoleniowców w dziejach polskiego pięściarstwa. Ten 68-letni ekspert, mający na koncie tytuły mistrza Polski, w przeszłości opiekował się kadrą narodową i współpracował z takimi gwiazdami jak Przemysław Saleta, Artur Szpilka czy Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. Obecnie legenda boksu prowadzi indywidualne zajęcia z 14-letnim Antonim, a treningi odbywają się w prestiżowych wnętrzach Belwederu. Taka opieka trenerska daje solidne podstawy do kontynuowania rodzinnych tradycji.