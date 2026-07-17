Dominika Serowska o wychowaniu i relacjach z dziećmi Hakiela. Padły mocne słowa

Dominika Serowska i Marcin Hakiel powitają na świecie kolejne dziecko

Wiosną 2022 roku Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek poinformowali o swoim rozstaniu. Ten krok był ogromnym szokiem dla fanów, ponieważ przez wiele lat uchodzili za wzorowe małżeństwo. Obecnie oboje budują swoje życie na nowo. Niedługo po zakończeniu związku z tancerzem, gwiazda serialu "M jak miłość" związała się ze swoim telewizyjnym partnerem, Maciejem Kurzajewskim. Marcin Hakiel natomiast odnalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski sformalizowali swój związek pod koniec października minionego roku. Marcin Hakiel na razie nie podjął decyzji o ślubie, ale za to jego rodzina się powiększyła. W grudniu ubiegłego roku tancerz i Dominika Serowska doczekali się pierwszego wspólnego potomka. Zaledwie trzy miesiące po narodzinach, mały Romeo pojawił się z ojcem na branżowym wydarzeniu.

Wkrótce do ich rodziny dołączy kolejne dziecko. Pod koniec czerwca, za pośrednictwem Instagrama, Dominika Serowska ogłosiła radosną nowinę o kolejnej ciąży. Wiele wskazuje na to, że para spodziewa się syna.

Dla Marcina Hakiela będzie to już czwarte dziecko. Z małżeństwa z Katarzyną Cichopek tancerz ma 17-letniego syna Adama i 12-letnią córkę Helenę. W przeciwieństwie do małego Romeo, starsze dzieci rzadko goszczą w mediach społecznościowych ojca. Tancerz dba jednak o to, by utrzymywać z nimi jak najlepsze relacje.

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Dominika Serowska o relacjach z Adamem i Heleną

Dominika Serowska nie stroni od blasku fleszy. Ostatnio pojawiła się w programie "Party u Simony", gdzie otwarcie wypowiedziała się m.in. na temat bezstresowego wychowania. Okazuje się, że partnerka tancerza jest przeciwniczką takiego podejścia do dzieci.

W ogóle nie jestem fanką. To jest porażka. Bezstresowe wychowanie wychowało pokolenie, które jest bardzo słabe. Słabe też psychicznie. Potem wchodząc w dorosłość ludzie są w szoku, że ktoś im czegoś zabrania, że ktoś im zwróci uwagę - stwierdziła z mocą.

Podczas wywiadu zapytano ją również o jej rolę w życiu dzieci Marcina Hakiela. Dominika podkreśliła, że zna swoje miejsce i nie próbuje zastąpić im matki, ani nie stara się być jedynie ich przyjaciółką.

Macocha straszne słowo. Nie wiem, wydaje mi się że normalną. Nigdy nie wchodziłam w rolę drugiej mamy tutaj. Jestem gdzieś pomiędzy. Na pewno musi być szacunek do mnie, bo nie jestem koleżanką. Ale ja jestem bardziej wyluzowaną sobą. Na zasadzie jeśli coś jest nie tak, to mówię Marcinowi, żeby on się tym zajął, bo to nie jest moja rola. Oczywiście Marcin czasem na mnie zwala, bo mówi, że jestem taką osobą, że jak powiem, to wszyscy się słuchają. Ale czasem dziecku trzeba powiedzieć "nie" - wyznała Serowska.

Przyszła mama zdradziła też, jak starsze dzieci przyjęły wiadomość o powiększeniu rodziny. Adam i Helena byli zaskoczeni szybkim tempem wydarzeń. Dominika przyznała, że choć Marcin zawsze pragnął większej rodziny, ta informacja dla wszystkich była sporym zaskoczeniem.

Myślę, że wszyscy byliśmy trochę w szoku i każdy musiał się z tym oswoić. Marcin tylko nie był, to jest podejrzane. Też Adam dowiedział się przez telefon, bo jest na wymianie, nie ma go z nami. A jeśli chodzi o Helę, to na początku musiała się oswoić. Jak to dziecko, myśli: "A jak to będzie". A teraz się pyta, jak się czuję, czy czuję ruchy - dodała Dominika Serowska.

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Sonda Czy Dominika Serowska pasuje do polskiego show-biznesu? Tak, absolutnie! Jest wyrazista i ma potencjał celebrycki Może, ale tylko w programach typu reality show. Na więcej nie ma szans Nie. Show-biznes potrzebuje profesjonalistów, a nie tylko partnerek znanych osób