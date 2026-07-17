ME siatkarzy U18. Polacy w finale po wielkim boju z Bułgarią

Emocjonujący półfinał ME siatkarzy U18

Reprezentacja Polski siatkarzy do lat 18 odniosła cenne zwycięstwo w półfinale mistrzostw Europy rozgrywanych we Włoszech. Biało-czerwoni pokonali reprezentację Bułgarii 3:2, a poszczególne sety zakończyły się wynikami 19:25, 25:19, 33:35, 25:19 oraz 15:10 w decydującym tie-breaku. W sobotnim finale podopieczni trenera Jacka Nawrockiego zmierzą się z drużyną Francji lub gospodarzem turnieju, Włochami.

Polski zespół prezentuje znakomitą formę od samego początku mistrzostw. Fazę grupową polscy siatkarze zakończyli bez żadnej porażki, co potwierdza ich wysokie aspiracje w tegorocznym turnieju. Doświadczony szkoleniowiec poprowadził młodą drużynę do kompletu zwycięstw przed fazą pucharową.

Historia polskich sukcesów w mistrzostwach

Obecne zawody we Włoszech to już 17. edycja mistrzostw Europy siatkarzy do lat 18. Reprezentacja Polski w dotychczasowej historii tej imprezy zdobyła łącznie 10 medali. W dorobku polskich kadetów znajdują się dwa złote krążki, a także po cztery medale srebrne i brązowe, co świadczy o sile szkolenia młodzieży w polskiej siatkówce.

Warto przypomnieć, że podczas poprzednich mistrzostw, rozegranych dwa lata temu, polska reprezentacja wywalczyła brązowy medal. Ostatni tytuł mistrzów Europy w tej kategorii wiekowej Polacy zdobyli w 2015 roku. Awans do tegorocznego finału daje szansę na powtórzenie tego historycznego sukcesu.