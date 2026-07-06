Dominika Serowska na rajskich wakacjach. Jedna błyskotka na ciążowym brzuszku dużo zdradziła

Dominika Serowska odpoczywa na wakacjach. Zostawiła Marcina Hakiela

Ciężarna ukochana Marcina Hakiela wyjechała na urlop w towarzystwie przyjaciółek. Celebrytka otwarcie przyznaje, że chwilowa rozłąka z partnerem dobrze robi relacji i warto od czasu do czasu odpocząć od siebie, aby bardziej za sobą zatęsknić.

Co myślicie o babskich wypadach? Wyjeżdżacie na wczasy tylko z rodzinką, czy macie miejsce także na wypady z przyjaciółmi? Ja uważam, że dobrze jest czasem pojechać osobno i zatęsknić za sobą

– dopytywała Dominika Serowska swoich fanów na profilu instagramowym.

Kobiecy wyjazd okazał się świetnym sposobem na relaks, a przy okazji stał się pretekstem do zdradzenia małego sekretu na temat wyczekiwanego potomka. Gwiazda postanowiła wykorzystać do tego celu dyskretny, biżuteryjny dodatek z ukrytą wiadomością.

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Tajemnicza biżuteria Dominiki Serowskiej podpowiada imię dziecka

Na opublikowanych kadrach Dominika Serowska z dumą prezentuje tak zwany belly chain – cienki, ozdobny łańcuszek oplatający ciążowy brzuszek. Ukochana tancerza wyznała wprost, że jest to projekt wykonany specjalnie dla niej na indywidualne zamówienie.

Łańcuszek przepięknie się mieni, a literka V ma specjalne znaczenie 🤫 Jak obstawiacie, będzie chłopiec, czy dziewczynka? No i jakie imię..? PS Podpowiedź znajduje się na moim brzuchu

– brzmiał intrygujący podpis pod zdjęciami na Instagramie.

Taki wpis wystarczył, by w komentarzach zawrzało. Fani od razu podchwycili temat i rozpoczęli masowe odgadywanie, jakie imię kryje się pod tym inicjałem.

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Imię dziecka Dominiki Serowskiej. Fani obstawiają

Internauci szybko zasypali profil celebrytki swoimi typami. Błyskawicznie pojawiły się imiona zaczynające się na literę "V" – najczęściej powtarzano propozycje takie jak: Vincent, Victoria, Vivienne, Valentina czy Valentino. Przyszła mama nie potwierdziła jednak żadnego z tych przypuszczeń.

Oprócz prób odgadnięcia imienia pod zdjęciem znalazł się też komentarz oparty na dawnych przesądach. Jedna z obserwujących stanowczo przestrzegła przyszłą mamę przed noszeniem ozdób na brzuchu:

Zdejmij ten łańcuszek z brzucha. Moja babcia mawiała, że w czasie ciąży nie wolno nosić pasków ani niczym obwiązywać brzucha. Bo będzie trudny poród. Życzę szczęśliwego rozwiązania.

Partnerka Marcina Hakiela postanowiła nie rozdmuchiwać tego tematu i ucięła dyskusję zwięzłym słowem:

Dziękuję.

Ile kosztuje belly chain Dominiki Serowskiej? Cena zwala z nóg

Postanowiliśmy sprawdzić, na jaki wydatek trzeba się przygotować, decydując się na podobny gadżet. Klasyczna wersja tego typu biżuterii to koszt rzędu 1500 złotych. Firma oferuje jednak pełną personalizację – klienci mogą dodawać inicjały i modyfikować długość łańcuszka według własnych potrzeb.

Zazwyczaj takie ozdoby mają długość od 60 do 80 centymetrów. W przypadku Dominiki Serowskiej z pewnością zastosowano wersję znacznie dłuższą, aby biżuteria swobodnie opierała się na sporym, ciążowym brzuszku.

Sam łańcuszek to nie byle co – powstał ze srebra najwyższej próby 925, a następnie został pokryty 24-karatowym złotem. Całość delikatnie mieni się dzięki wiszącym cyrkoniom.

Królowe Matki odc. 3- Dominika Serowska o presji wywieranej na matki.

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