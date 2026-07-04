Dominika Serowska w samej bieliźnie i biżuterii na brzuchu! Odważnie?

Dominika Serowska i Marcin Hakiel czekają na drugie dziecko

Dominika Serowska, ukochana znanego tancerza, jeszcze niedawno dzieliła się swoimi sposobami na powrót do sylwetki po poprzednim porodzie. Teraz celebrytka przygotowuje się na narodziny kolejnego potomka. Pierwszy syn pary o imieniu Romeo przyszedł na świat w grudniu ubiegłego roku. Przyszła mama nie ukrywa radosnych emocji i doskonałego samopoczucia pomimo faktu, że ta ciąża okazała się dla zakochanych sporym zaskoczeniem i nie była wcześniej planowana.

Partnerka choreografa błyskawicznie poradziła sobie z początkowym szokiem i teraz celebruje radosne chwile. Kobieta bardzo chętnie fotografuje zmieniającą się sylwetkę i zaokrąglony brzuch. Dominika Serowska nie unika odważnych i mocno wyciętych stylizacji. Niedawno zaprezentowała się obserwatorom w skąpym biustonoszu oraz ozdobnym łańcuszku okalającym rosnące krągłości.

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Partnerka Marcina Hakiela w odważnej stylizacji reaguje na przestrogi fanów

Ukochana tancerza systematycznie publikuje materiały dokumentujące jej stan. Partnerka Marcina Hakiela oczekuje narodzin drugiego dziecka i absolutnie nie zamierza ukrywać tego przed światem. Na najnowszych fotografiach zamieszczonych w mediach społecznościowych kobieta prezentuje się znakomicie. Celebrytka wybiera stroje mocno podkreślające jej sylwetkę i eksponujące brzuch w pełnej okazałości.

Społeczność zgromadzona wokół celebrytki błyskawicznie zareagowała na te śmiałe kadry. Ludzie życzą kobiecie dużo zdrowia i spokojnego czasu oczekiwania na rozwiązanie. Przyszła mama tryska energią i wyraźnie cieszy się tym wyjątkowym okresem. Pod jej zdjęciami można znaleźć słowa internautów: "Pięknie wyglądasz", "Bogini", "Gratulacje".

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Złoty łańcuszek z literą V wywołał jednak u jednej z osób pewien niepokój i potrzebę interwencji. Pewna użytkowniczka postanowiła podzielić się swoimi obawami dotyczącymi noszenia takich ozdób. W sekcji komentarzy napisała wprost:

Zdejmij ten łańcuszek z brzucha. Moja babcia mawiała, że w czasie ciąży nie wolno nosić pasków ani niczym obwiązywać brzucha. Bo będzie trudny poród. Życzę szczęśliwego rozwiązania.

Ukochana tancerza odparła na to krótko: "Dziękuję".

Celebrytka uzupełniła swoje odważne nagrania i fotografie dość intrygującym wpisem. Partnerka choreografa zachęciła odbiorców do zgadywania płci oraz imienia nadchodzącego potomka:

Belly chain na specjalne zamówienie (...) Wakacyjna biżuteria z akcentem. Łańcuszek przepięknie się mieni, a literka V ma specjalne znaczenie. Jak obstawiacie, będzie chłopiec czy dziewczynka ? No i jakie imię..? PS Podpowiedź znajduje się na moim brzuchu.

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