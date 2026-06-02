Gigant kusi Roberta Lewandowskiego! Sensacyjna oferta dla napastnika

Robert Lewandowski definitywnie rozstaje się z FC Barceloną i intensywnie rozgląda się za nowym pracodawcą.

Do wyścigu o podpis polskiego napastnika niespodziewanie dołączyło tureckie Fenerbahce.

Według wiarygodnych doniesień medialnych kapitan naszej kadry poważnie rozważa propozycję ze Stambułu!

Robert Lewandowski na celowniku Fenerbahce. Zaskakujący transfer Polaka?

Współpraca Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną kończy się po czterech latach i umowa z pewnością nie zostanie przedłużona. Polak poinformował o swoim odejściu jeszcze w trakcie trwania rozgrywek, dzięki czemu błyskawicznie stał się niezwykle łakomym kąskiem dla wielu czołowych zespołów. Eksperci najczęściej wskazują, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla napastnika będą ligi w Arabii Saudyjskiej oraz Stanach Zjednoczonych, jednak inne renomowane ekipy wcale nie zamierzają odpuszczać. Mimo że kapitan Biało-Czerwonych przebywa aktualnie na zgrupowaniu kadry narodowej, prasa nieustannie donosi o bardzo intrygującym zapytaniu ze strony tureckiego Fenerbahce.

Jeden z najbardziej utytułowanych klubów nad Bosforem i obecny wicemistrz Turcji wyraża ogromne chęci na zakontraktowanie polskiego snajpera. Te sensacyjne doniesienia udostępnił między innymi Yagiz Sabuncuoglu, czyli doskonale zorientowany w lokalnych realiach turecki dziennikarz, którego profil śledzą miliony fanów. Z jego relacji wynika, że utytułowany napastnik z Polski pozytywnie zapatruje się na przenosiny do Stambułu. Część kibiców słusznie zauważa jednak, że w szeregach Fenerbahce toczy się właśnie kampania wyborcza, a przekazane rewelacje bazują na konwersacjach z jednym z pretendentów do fotela prezesa, Hakanem Safim.

Te doniesienia potwierdza jednak również włoski ekspert od rynku transferowego Nicolo Schira, który zaznacza, że oferta ze Stambułu wzbudziła sporą ciekawość u polskiego zawodnika. Według zebranych przez niego informacji kapitan reprezentacji Polski mógłby liczyć na dwuletnią umowę gwarantującą zarobki rzędu 10 milionów euro rocznie. Niewątpliwą zaletą ewentualnych przenosin do tureckiego giganta pozostaje realna perspektywa występów w Lidze Mistrzów, ponieważ ekipa ze Stambułu wywalczyła wicemistrzostwo kraju i przystąpi do eliminacji tych elitarnych rozgrywek (już w drugiej fazie kwalifikacji ich rywalem może zostać Górnik Zabrze).

W zakończonej kampanii ligowej zespół Fenerbahce musiał uznać wyższość Galatasaray, przegrywając rywalizację o mistrzowską koronę zaledwie 3 punktami. W kadrze tego zespołu znajdują się obecnie tacy gracze jak były zawodnik FC Barcelony Nelson Semedo, kojarzony z występów w Realu Madryt i PSG Marco Asensio, a także reprezentant Francji N'Golo Kante. Pozyskanie Roberta Lewandowskiego stanowi absolutny priorytet władz klubu w kontekście wzmocnienia linii ataku, chociaż włodarze rozpatrują również kandydatury takich graczy jak Vedat Muriqi z Realu Mallorca oraz Serhou Guirassy z Borussii Dortmund.

#Fenerbahçe are pushing to sign Robert #Lewandowski as a free agent. Offered a contract until 2028 (€10M/year). The polish striker has opened the door to Fener. #transfers https://t.co/K4qicHjyZT— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2026

🚨 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Robert Lewandowski ile yaptığı görüşmelerde ciddi mesafe kat etti! Lewandowski, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! https://t.co/L55104GORv— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 1, 2026