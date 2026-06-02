Miłosz Kulesza dołącza do "Top Model"! Członek DRE$$CODE będzie miał specjalną rolę

Miłosz Kulesza w "Top Model 15"

W nowym sezonie "Top Model" Miłosz Kulesza będzie wspierał uczestników w świadomym budowaniu wizerunku online oraz wykorzystywaniu mediów społecznościowych jako narzędzia rozwoju kariery. Pomoże im odnaleźć się w świecie, w którym kariera modela rozwija się zarówno na wybiegu, jak i w mediach społecznościowych. Profesjonalny modeling idzie w parze z umiejętnością tworzenia angażujących treści, budowania własnej marki i rozwijania społeczności odbiorców. Te kompetencje są dziś nieodłącznym elementem sukcesu w branży. Widzowie zobaczą Miłosza zarówno w programie, jak i w kanałach społecznościowych "Top Model", gdzie będzie współtworzył komunikację programu, pokazując kulisy produkcji, codzienność uczestników oraz najciekawsze momenty z planu.

Kim jest Miłosz Kulesza?

Miłosz Kulesza od lat z powodzeniem działa na styku mody, biznesu i mediów społecznościowych. Jest przedsiębiorcą, twórcą marki modowej, influencerem oraz członkiem ekipy DRE$$CODE – jednego z najbardziej rozpoznawalnych kolektywów modowo-lifestylowych w Polsce. Dzięki konsekwentnie budowanej marce osobistej i autentycznej komunikacji zgromadził zaangażowaną społeczność odbiorców, inspirując ich modą, stylem życia i nowoczesnym podejściem do męskiej elegancji.

Klaudia El Dursi i Miłosz Kulesza wybiorą uczestników

Casting online oraz casting otwarty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Z okazji jubileuszowej edycji programu przygotowano jeszcze jedną niespodziankę. W dniach 1–4 czerwca 2026 roku uruchomione zostały dodatkowe dni castingowe. To ostatnia szansa, aby zgłosić się do programu i zawalczyć o miejsce w gronie uczestników nowego sezonu. Klaudia El Dursi oraz Miłosz Kulesza wybiorą 10 osób spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych do 15. edycji "Top Model". Wybrani kandydaci wezmą udział w głosowaniu internautów na stronie programu w dniach 9–14 czerwca 2026 roku. Osoba, która zdobędzie największą liczbę głosów, otrzyma miejsce wśród uczestników 15. sezonu "Top Model". Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2026 roku.