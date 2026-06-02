Polak odpowiada za nowy teledysk Ariany Grande. Janusz Kamiński dwukrotnym laureatem Oscara

Już za kilka dni Ariana Grande rozpocznie swoją światową trasę koncertową "eternal sunshine tour". Wokalistka nie zawita w jej ramach do Polski. Gwiazda odwiedzi co prawda Stary Kontynent, ale jedynymi zaplanowanymi występami w Europie są te w Londynie. Grande może pochwalić się aż dziesięcioma wyprzedanymi koncertami w legendarnej O2 Arenie.

Ariana Grande - nowa płyta 2026

W międzyczasie piosenkarka zapowiedziała swój nowy album "petal", którego premierę zaplanowano na 31 lipca. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest utwór "hate that i made you love me". Napisana przez samą Arianę piosenka zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Global w serwisie Spotify. Kilka dni po jej premierze na kanale Grande na YouTubie ukazał się zrealizowany do niej teledysk. Za zdjęcia do wideoklipu odpowiada Polak - Janusz Kamiński. To prawdziwa legenda w świecie filmu.

Nowy teledysk Ariany Grande

Utwór "hate that i made you love me" został napisany i wyprodukowany przez Arianę Grande, ILYA i Maxa Martina. Oficjalny teledysk, wyreżyserowany przez Christiana Breslauera, z laureatem Oscara Januszem Kamińskim jako operatorem zdjęć, miał natomiast światową premierę w poniedziałek, 1 czerwca.

Janusz Kamiński laureatem Oscara

Kim jest Janusz Kamiński? To wybitny polski operator filmowy i reżyser, który zdobył dwa Oscary w kategorii "Najlepsze zdjęcia" za filmy wyreżyserowane przez Stevena Spielberga. Mowa o kinowych hitach: "Lista Schindlera" i "Szeregowiec Ryan". Artysta współpracuje ze Spielbergiem od lat 90.