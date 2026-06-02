Taylor Swift może wygrać Oscara! Piosenka do "Toy Story 5" da jej najważniejszą nagrodę w karierze?

Taylor Swift walczy o Oscara

Taylor Swift to jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki. Na koncie ma wiele nagród, ale brakuje jej tej najważniejszej - Oscara. Po tę statuetkę sięgnęło już kilka koleżanek i kolegów z branży, m.in. Billie Eilish, Adele, Elton John, Lady Gaga, Eminem czy Sam Smith. Swift ma świadomość, że Oscar to nagroda, której nie może zabraknąć na półce legendy muzyki. Próbowała już m.in. wydając piosenkę do jednego z filmów z sagi "Igrzyska śmierci" oraz wydając film krótkometrażowy "All Too Well". Wszystkie jej dotychczasowe próby zostały zignorowane przez członków Akademii. Swift nie ma na koncie nawet jednej nominacji. Teraz wszystko wskazuje na to, że to się zmieni. Swift ma większe szanse na Oscara niż kiedykolwiek wcześniej.

Taylor Swift ogłosiła, że w filmie "Toy Story 5" pojawi się piosenka jej autorstwa. Singel "I Knew It, I Knew You" napisała razem z Jackiem Antonoffem i ma być jej powrotem do muzyki country. Już teraz mówi się, że utwór ma szanse na Oscara w kategorii Najlepsza piosenka oryginalna. Wszystkie dotychczasowe filmy z serii "Toy Story" zostały docenione przez Akademię, a piosenka "We Belong Together" z trzeciej części wygrała nagrodę we wspomnianej wcześniej kategorii. "I Can't Let You Throw Yourself Away" z "Toy Story 4" nie wygrało, ale nominację dostało. Swift na pewno może liczyć na pierwszą nominację do Oscara i niewykluczone, że również statuetkę.

Taylor Swift o "I Knew It, I Knew You"