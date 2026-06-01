Roksana Węgiel buduje dom. "Mała ja chyba by nie uwierzyła"

Roksana Węgiel ma przed sobą pracowity miesiąc. Artystka nieustannie koncertuje w ramach letniej trasy koncertowej, na której zarobi krocie, odlicza dni do premiery swojej nowej płyty "Błękit", a także - jak pochwaliła się w mediach społecznościowych - rozpoczęła budowę wymarzonego domu.

Nowy dom Roksany Węgiel

Artystka i jej mąż Kevin Mglej już w ubiegłym roku, w październiku, pochwalili się zakupem działki. Roxie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl wyjawiła, iż nieruchomość stanie pod Warszawą.

Pod Warszawą jest ta działka. Taka odległość bezpieczna. Do pracy można dojechać, ale to jest totalnie inny świat. Tam czas inaczej leci. My też w sumie dość długo szukaliśmy takiego idealnego miejsca. Pojechaliśmy właśnie tam i uznaliśmy, że to jest to - zdradziła nam Roxie.

Dopytana, co dla niej oznacza "wymarzony dom", podzieliła się szczegółami. Gwiazda zdradziła też, jak wygląda podział obowiązków w jej małżeństwie.

Wymarzony dom to znaczy... Ja mam w głowie projekt nowoczesny na pewno. Z przeszkolonymi dużymi szybami. A jeśli chodzi o wnętrze, to bardzo przytulny. Chcę, żeby ten dom miał taką duszę... Wiadomo, że to się też z latami dopracowuje wszystkie szczegóły. Dom to niekończąca się historia, tak mi wszyscy mówią. Ciekawe jestem, jak to wszystko wyjdzie, ale mam mnóstwo inspiracji. Projekt jest w fazie wykończenia. Czekamy na spokojnie, bez presji będziemy sobie budować ten dom. Kupiliśmy działkę idealną pod budowę takiego domu, który mamy w głowie... który ja mam w głowie. Nie oszukujmy się, raczej w takich sytuacjach, przynajmniej u nas tak jest, kobieta jest dyrektorką kreatywną. Kevin dogaduje wszystkie rzeczy na etapie budownictwa, bo myślę, że bardziej się zna na metrach, odległościach, wysokościach. A ja dbam o kwestie wizualne. Ja się mu nie wtrącam, on się mi nie wtrąca i tak myślę, że przetrwamy tę budowę - mówiła Roxie.

1 czerwca ruszyła jego budowa, o czym wokalistka poinformowała na Instagramie.

Posiadanie własnego domu to jedno z marzeń Roxie Węgiel, które właśnie się spełnia. Z okazji Dnia Dziecka 21-letnia artystka zamieściła w mediach społecznościowych inspirujący post, za sprawą którego nie tylko poinformowała o wystartowaniu budowy, ale również doceniła swoje życie.

01.06.2026- Rozpoczynamy budowę naszego domu!!! Mała ja chyba by nie uwierzyła, że tak będzie wyglądać jej życie.🦋 Koncerty, muzyka, kolejne marzenie w realizacji - wyliczyła.

Na koniec księżniczka polskiego popu zaapelowała do fanów, by ci dbali o swoje wewnętrzne dziecko.