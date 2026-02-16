Zwycięzca "The Voice of Poland" odlicza dni do ślubu i budowy domu. Kim jest jego narzeczona?

Dominik Dudek, który podbił serca widzów i jurorów swoim talentem wokalnym w programie "The Voice of Poland" oraz preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji, od czasu zwycięstwa przeszedł wiele zmian nie tylko w karierze, ale i w życiu prywatnym. Już wkrótce artysta weźmie ślub, a wraz z przyszłą żoną planuje również budowę domu.

Dominik Dudek przed ważnymi wydarzeniami

Artysta, którego pokochali widzowie programów telewizyjnych, ma aktualnie wiele rzeczy na głowie. Choć jest aktywnym muzykiem, układa też sobie życie osobiste. Niedawno poinformował też o trafieniu do szpitala, przekazując, że musi nieco zwolnić tempo pracy. Choć muzyk rzadko dzieli się szczegółami na temat swojego związku, wiadomo, że jego wybranką jest Aleksandra Trzaska, z którą tworzy szczęśliwą parę od dłuższego czasu. Jak mówił, na różnych etapach zawodowych wyzwań mógł liczyć na jej wsparcie.

Aktualnie zaręczona od czerwca 2024 roku para przygotowuje się do ślubu. Jak zdradził Dominik Dudek, odbędzie się on już w maju! To nie wszystko. Zakochani na początku br. poinformowali o zakupie działki, na której stanie ich wymarzony dom.

"Bardzo się cieszymy, że to się dzieje, za niedługo zaczynamy nowy rozdział" - przekazał wokalista w mediach społecznościowych.

Kim jest narzeczona wokalisty?

Niestety, w sieci istnieje mało informacji na temat partnerki Dominika Dudka. Wiemy jednak, że Aleksandra zawodowo jest związana z medycyną, jak i modelingiem. Ponadto podziela muzyczne zainteresowania ukochanego, co sam Dudek okazjonalnie pokazuje fanom w sieci. Zakochanym życzymy wszystkiego dobrego!