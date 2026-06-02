Zatrzymanie we Wrocławiu. Uciekinier z więzienia wpadł po 4 latach

Nowe życie we Wrocławiu. Uciekinier z więzienia zmienił wygląd i tożsamość

Poszukiwany 31-latek po ucieczce z zakładu karnego w Austrii w 2022 roku, postanowił rozpocząć wszystko od nowa we Wrocławiu. Aby zmylić organy ścigania, zerwał wszystkie kontakty z rodziną w Niemczech i gruntownie zmienił swój wygląd, przez co jego aktualny wizerunek znacznie różnił się od tego na policyjnych fotografiach. W stolicy Dolnego Śląska posługiwał się fałszywym imieniem i nazwiskiem, a dzięki biegłej znajomości języka polskiego doskonale wtopił się w lokalną społeczność. Przez cztery lata czuł się całkowicie bezkarny, nie spodziewając się, że jego tropem podążają już najlepsi policyjni specjaliści.

Akcja "łowców głów" z Dolnego Śląska. Tajemnice policyjnego pościgu

Sprawą poszukiwanego Turka zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu, czyli elitarnej jednostki znanej jako dolnośląscy "łowcy głów". To właśnie ci specjaliści od najtrudniejszych spraw poszukiwawczych w marcu tego roku rozpoczęli intensywne działania operacyjne w celu namierzenia uciekiniera. Choć ich metody pracy owiane są tajemnicą, to ich skuteczność jest niezwykle wysoka, co udowodnili po raz kolejny. Mimo upływu lat i zmiany wizerunku poszukiwanego, dzięki szeroko zakrojonym działaniom udało im się precyzyjnie ustalić jego miejsce zamieszkania.

Zaskakujące zatrzymanie na wrocławskim Rynku. Koniec czteroletniej ucieczki

Finał tej sprawy miał miejsce 27 maja 2026 roku w samym sercu Wrocławia. Gdy 31-latek przechadzał się w okolicy Rynku, został błyskawicznie obezwładniony i zatrzymany przez policjantów z grupy pościgowej. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony, ponieważ był przekonany, że po czterech latach skutecznie zatarł za sobą wszystkie ślady i zmylił organy ścigania. Ta akcja po raz kolejny pokazuje, że determinacja i ponadprzeciętne umiejętności policjantów z wydziału poszukiwawczego prowadzą do nieuchronnego wymierzenia sprawiedliwości, nawet po długim czasie.

Areszt i ekstradycja. Uciekinier wróci za kratki

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił w ręce prokuratury, która skierowała sprawę do sądu. Na jej wniosek, Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 29 maja 2026 roku zastosował wobec 31-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jest to pierwszy krok w procedurze przekazania go zagranicznym partnerom z Austrii i Niemiec. Mężczyzna dokończy tam zasądzony na dwa lata wyrok pozbawienia wolności. To jasny sygnał, że nawet po wielu latach od popełnienia przestępstwa, sprawcy nie mogą liczyć na uniknięcie odpowiedzialności.

Źródło: Policja.pl