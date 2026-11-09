Interwencja policji w Wawrze. 6-latek z problemami z oddychaniem trafił do szpitala

Ojciec poprosił policjantów o pomoc

Gdy policjanci z komisariatu w Wawrze sporządzali dokumentację po wcześniejszej interwencji, podbiegł do nich zdenerwowany mężczyzna. Poprosił ich o pomoc. Wyjaśnił, że wraz z żoną wiozą do szpitala 6-letniego syna. Chłopiec miał poważne problemy z oddychaniem i siniał. Ojciec przyznał, że nie zna dobrze trasy do szpitala.

6-latek trafił pod opiekę lekarzy

Patrolowcy od razu podjęli działania i sprawdzili stan dziecka. Następnie pomogli rodzinie bezpiecznie i szybko dotrzeć samochodem do szpitala. Chłopiec szybko trafił pod opiekę lekarzy, którzy niezwłocznie udzielili mu pomocy. Pomoc udzielona chłopcu okazała się skuteczna.

Źródło: Policja.pl