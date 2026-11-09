Interwencja policji w Wawrze. 6-latek z problemami z oddychaniem trafił do szpitala

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-09 14:00

Policjanci z Wawra pomogli rodzicom 6-letniego chłopca, który miał poważne problemy z oddychaniem i siniał. Rodzina jechała do szpitala, jednak ojciec dziecka nie znał trasy i zwrócił się do patrolu o wsparcie. Funkcjonariusze pomogli rodzinie bezpiecznie i szybko dotrzeć do szpitala.

Radiowóz policji zaparkowany na chodniku. O pomocy policjantów dla chorego dziecka z Wawra przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Pexels.com Radiowóz Policja

Ojciec poprosił policjantów o pomoc

Gdy policjanci z komisariatu w Wawrze sporządzali dokumentację po wcześniejszej interwencji, podbiegł do nich zdenerwowany mężczyzna. Poprosił ich o pomoc. Wyjaśnił, że wraz z żoną wiozą do szpitala 6-letniego syna. Chłopiec miał poważne problemy z oddychaniem i siniał. Ojciec przyznał, że nie zna dobrze trasy do szpitala.

6-latek trafił pod opiekę lekarzy

Patrolowcy od razu podjęli działania i sprawdzili stan dziecka. Następnie pomogli rodzinie bezpiecznie i szybko dotrzeć samochodem do szpitala. Chłopiec szybko trafił pod opiekę lekarzy, którzy niezwłocznie udzielili mu pomocy. Pomoc udzielona chłopcu okazała się skuteczna.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI