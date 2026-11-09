Handel ludźmi w Otwocku. Policjanci uwolnili więzioną kobietę

Policjanci uwolnili w Otwocku więzioną kobietę

Do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie dotyczące obywatelki Kenii, która miała być przetrzymywana wbrew własnej woli w jednym z mieszkań w mieście. Policjanci ustalili adres, pod którym mogła przebywać kobieta. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze usłyszeli kobietę wzywającą pomocy z wnętrza lokalu. Drzwi były zamknięte od zewnątrz, dlatego policjanci podjęli decyzję o ich siłowym otwarciu. Kobieta została uwolniona, a następnie otrzymała niezbędną pomoc.

40-latek z zarzutem handlu ludźmi

W toku czynności otwoccy policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w tym procederze. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, która zabezpieczyła dowody. Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo, a po zapoznaniu się z materiałami prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut handlu ludźmi. Prokurator złożył również do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosek o zastosowanie wobec 40-latka tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Pomoc dla ofiar handlu ludźmi

Policja przypomina, że handel ludźmi jest przestępstwem i rażącym naruszeniem praw człowieka. Osoby, które podejrzewają, że ktoś potrzebuje pomocy, mogą zadzwonić pod numer alarmowy 112. Pomoc dla ofiar handlu ludźmi oferuje także Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Z fundacją można skontaktować się pod numerem +48 22 628 99 99 lub pod adresem e-mail [email protected]. Z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi można skontaktować się pod numerem +48 22 628 01 20.

Źródło: Policja.pl