Handel ludźmi w Otwocku. Policjanci uwolnili więzioną kobietę

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-09 14:01

Otwoccy policjanci uwolnili obywatelkę Kenii, przetrzymywaną wbrew swojej woli w jednym z mieszkań w Otwocku. W sprawie zatrzymano 40-letniego mężczyznę, któremu prokurator przedstawił zarzut handlu ludźmi. Sąd Rejonowy w Otwocku zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Srebrne kajdanki policyjne leżą na ciemnym blacie. O zatrzymaniu handlarza ludźmi z Otwocka przeczytasz na Eska.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Policjanci uwolnili w Otwocku więzioną kobietę

Do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wpłynęło zgłoszenie dotyczące obywatelki Kenii, która miała być przetrzymywana wbrew własnej woli w jednym z mieszkań w mieście. Policjanci ustalili adres, pod którym mogła przebywać kobieta. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze usłyszeli kobietę wzywającą pomocy z wnętrza lokalu. Drzwi były zamknięte od zewnątrz, dlatego policjanci podjęli decyzję o ich siłowym otwarciu. Kobieta została uwolniona, a następnie otrzymała niezbędną pomoc.

40-latek z zarzutem handlu ludźmi

W toku czynności otwoccy policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w tym procederze. Na miejsce skierowano grupę dochodzeniowo-śledczą, która zabezpieczyła dowody. Prokuratura Rejonowa w Otwocku wszczęła śledztwo, a po zapoznaniu się z materiałami prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut handlu ludźmi. Prokurator złożył również do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosek o zastosowanie wobec 40-latka tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Pomoc dla ofiar handlu ludźmi

Policja przypomina, że handel ludźmi jest przestępstwem i rażącym naruszeniem praw człowieka. Osoby, które podejrzewają, że ktoś potrzebuje pomocy, mogą zadzwonić pod numer alarmowy 112. Pomoc dla ofiar handlu ludźmi oferuje także Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Z fundacją można skontaktować się pod numerem +48 22 628 99 99 lub pod adresem e-mail [email protected]. Z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi można skontaktować się pod numerem +48 22 628 01 20.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI