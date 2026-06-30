Doda zabrała mamę do Hiszpanii. Tak spędzają imieniny pani Wandy. Na bogato i w bikini!

Doda i Wanda w Hiszpanii. Wyjątkowy wyjazd na imieniny mamy

Rodzina odgrywa kluczową rolę w życiu Doroty Rabczewskiej, co wokalistka udowadnia po raz kolejny. Artystka postanowiła uczcić imieniny swojej mamy, zabierając ją na wczasy do Hiszpanii. Wspólne chwile relacjonuje na swoich profilach w mediach społecznościowych. Pani Wanda była niezwykle poruszona niespodzianką, zwłaszcza że, jak ujawniono w internecie, dla jubilatki był to pierwszy w życiu lot samolotem.

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Witajcie kochani na naszym blogu. Nazywa się Wanda and Doda Adventures. Wyjeżdżamy właśnie do Hiszpanii, pierwszy raz razem samolotem - opowiadała Doda.

W sieci zaroiło się od fotografii i filmików, na których widać uśmiechnięte twarze pań i urokliwe krajobrazy pełne palm. Doda opublikowała także zmysłowe kadry w bikini i eleganckie ujęcia z luksusowej włoskiej restauracji w hiszpańskiej Marbelli. Menu w lokalu Florentine do najtańszych nie należy, ale wokalistka nie oszczędza na komforcie mamy.

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Wyjazd to także świetny moment na to, by sympatycy Dody mogli lepiej poznać panią Wandę. Radosna i bezpośrednia mama wokalistki natychmiast zjednała sobie rzeszę internautów. Piosenkarka chętnie dzieli się z nią swoim stylem życia, zabierając na lokalne plaże i do ekskluzywnych knajp. Obie panie bez wahania wskoczyły też w stroje kąpielowe. Instagramowy profil artystki wręcz pęka w szwach od wspólnych nagrań i zdjęć, które dowodzą silnej więzi łączącej matkę i córkę. Pani Wanda cieszy się urlopem, a Doda jest zachwycona szczęściem mamy.

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Na wyjeździe nie zabrakło oczywiście odważnych stylizacji, z których słynie Doda. Podczas hiszpańskiego urlopu wokalistka chętnie odsłania ciało. Na jednym z opublikowanych niedawno filmików piosenkarka dumnie prezentuje swoją figurę na plaży. Artystka wdzięczyła się do obiektywu, co wywołało lawinę pozytywnych komentarzy od jej fanów.

Zanim jednak ruszyły na plażę, Doda i pani Wanda zwiedzały miasto. W eleganckich kreacjach pozowały do zdjęć w ekskluzywnej włoskiej restauracji. Stylowy wystrój lokalu Florentine idealnie komponował się z szykownymi strojami obu pań, które skusiły się na specjały włoskiej kuchni. Ceny w tym miejscu potrafią przyprawić o zawrót głowy. Za drinki trzeba zapłacić od 20 do 22 euro, dania główne to wydatek rzędu 30-60 euro, z kolei pizza kosztuje tam od 26 do aż 92 euro.

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Zobacz więcej zdjęć. 80-letnia Maryla Rodowicz zachwyca się 21-letnią Roxie Węgiel, a fani patrzą na ich stylizacje. WOW!

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