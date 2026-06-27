Doda pokazała 75-letnią mamę w bikini. Co za forma! To po niej ma taką urodę

Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że Doda i jej mama Wanda są jak ogień i woda. Artystka słynie z ciętego języka i mówienia wprost, co myśli, natomiast jej rodzicielka uchodzi za urodzoną dyplomatkę. Nie oznacza to jednak, że pani Rabczewska nie ma w sobie luzu i nie lubi spontaniczności. Z okazji imienin Doda zabrała mamę do słonecznej Hiszpanii. Wokalistka nie zapomniała o kochających ten duet wielbicielach i regularnie raczy ich nowymi kadrami ze sobą i panią Wandą w rolach głównych. Upalną sobotę Rabczewskie postanowiły spędzić, korzystając ze słońca.

Doda z mamą w Hiszpanii

Podczas wspólnego opalania Doda wpadła na pomysł, by wykonać spontaniczną, seksowną sesję zdjęciową swojej 75-letniej matce. Gdy z jej ust padła taka propozycja, pani Wanda ani przez moment się nie wahała i zaczęła pozować do fotografii. W końcu w swojej jedynej córce widzi ogromny talent i nieograniczone zasoby kreatywności.

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Mama Dody w bikini. Co za forma w wieku 75 lat!

Fani kochają duet Dody i jej mamy. Przy pani Wandzie piosenkarka pokazuje z zupełnie innej, bardziej prywatnej i ludzkiej strony. Gdy tylko zaproponowała matce wykonanie sesji zdjęciowej na leżaku, 75-latka ani przez moment nie protestowała. Doda nie kryła też zachwytu nad kondycją, w jakim jest ciało jej rodzicielki.

Dla mnie to jest niewiarygodne. Ja pamiętam, jak babcia miała. Wy macie tak gładkie nogi genetycznie, jakieś takie niestare w ogóle - zachwycała się.

Artystka namówiła też panią Wandę do dogrania się do jej kawałka z Fagatą.