Doda pokazała 75-letnią mamę w bikini. Co za forma! To po niej ma taką urodę

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-27 18:28

Wprawie nie wypada mówić o wieku kobiety, ale w tym przypadku nie sposób nie docenić tego, jak świetnie prezentuje się mama Dody. Piosenkarka zabrała ją do słonecznej Hiszpanii, skąd raczą fanów wakacyjnymi kadrami. Gdy córka zaproponowała matce sesję zdjęciową, ta bez wahania się zgodziła. Już wiemy, po kim gwiazda odziedziczyła przebojowość.

Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że Doda i jej mama Wanda są jak ogień i woda. Artystka słynie z ciętego języka i mówienia wprost, co myśli, natomiast jej rodzicielka uchodzi za urodzoną dyplomatkę. Nie oznacza to jednak, że pani Rabczewska nie ma w sobie luzu i nie lubi spontaniczności. Z okazji imienin Doda zabrała mamę do słonecznej Hiszpanii. Wokalistka nie zapomniała o kochających ten duet wielbicielach i regularnie raczy ich nowymi kadrami ze sobą i panią Wandą w rolach głównych. Upalną sobotę Rabczewskie postanowiły spędzić, korzystając ze słońca.

Doda z mamą w Hiszpanii

Podczas wspólnego opalania Doda wpadła na pomysł, by wykonać spontaniczną, seksowną sesję zdjęciową swojej 75-letniej matce. Gdy z jej ust padła taka propozycja, pani Wanda ani przez moment się nie wahała i zaczęła pozować do fotografii. W końcu w swojej jedynej córce widzi ogromny talent i nieograniczone zasoby kreatywności. 

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Mama Dody w bikini. Co za forma w wieku 75 lat!

Fani kochają duet Dody i jej mamy. Przy pani Wandzie piosenkarka pokazuje z zupełnie innej, bardziej prywatnej i ludzkiej strony. Gdy tylko zaproponowała matce wykonanie sesji zdjęciowej na leżaku, 75-latka ani przez moment nie protestowała. Doda nie kryła też zachwytu nad kondycją, w jakim jest ciało jej rodzicielki. 

Dla mnie to jest niewiarygodne. Ja pamiętam, jak babcia miała. Wy macie tak gładkie nogi genetycznie, jakieś takie niestare w ogóle - zachwycała się. 

Artystka namówiła też panią Wandę do dogrania się do jej kawałka z Fagatą.  

Doda wykonała mamię sesję zdjęciową w bikini
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Doda