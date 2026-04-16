Doda wychwala nowy wywiad Górniak. "Wiem, z czym będzie się teraz mierzyć"

Edyta Górniak nie boi się poruszać tematów tabu i głosić swoich opinii, nawet gdy wie, że może sprowadzić to na nią lawinę krytyki. Artystka w swoich mediach społecznościowych wiele mówi o duchowości i swojej wierze w Boga, która - jak wyznała w najnowszym wywiadzie - nie musi objawiać się poprzez regularne uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych. W szczerej rozmowie z Cyprianem Majcherem Górniak tak wypowiedziała się na temat aktualnej kondycji kościoła katolickiego.

Chrystus mówił, ale nie pamięta się tych słów, że Królestwo Boże jest w tobie. Nie potrzebujesz pośrednika, pana księdza, który weźmie pieniądze i powie ci, czy możesz być rozgrzeszony, czy nie. Jesteśmy sobie równi w obliczu Boga. (...) To są bardzo trudne wątki, nie chcę tam przenosić uwagi ludzi. My musimy skupić się na boskości i na tym, co chcemy tworzyć, a nie na tym, czego nie chcemy. Lubię chodzić do kościoła, ale chodzę sama - wyjawiła.

Artystka zasugerowała też, że wie, co wydarzy się w ciągu najbliższych 100 lat lat. Nagranie momentalnie podbiło sieć. Skomentowała je Doda. Artystka, choć nie zgadza się ze wszystkim, co powiedziała Górniak, doceniła jej odwagę.

Doda doceniła Górniak

Doda obejrzała przed snem nowy wywiad, którego udzieliła Górniak. Ten zrobił na niej takie wrażenie, że postanowiła zachęcić do zapoznania się z jego treścią w swoich mediach społecznościowych. Artystka podkreśliła, że docenia odwagę koleżanki po fachu, wiedząc, iż będzie zmagać się z komentarzami o "odklejeniu".

Przed snem polecam wam zapoznać się z najnowszym podcastem Edyty Górniak. Wiem, że teraz się zakrztusiliście, ale zanim zaczniecie kpić czy powątpiewać czy po prostu wyśmiewać, jest to naprawdę bardzo dobry podcast. Nie utożsamiam się z całą treścią, która jest tam przez Edytę wypowiedziana, ale w większości są to naprawdę treści, które chciałabym, żeby coraz więcej osób rozumiało. Zdaję sobie sprawę, że będzie obiektem i kpin, i podśmiechujek i oczywiście szyderstwa. Zauważyłam, że nie ma co na siłę zmuszać ludzi do tego, żeby otwierać oczy, być coraz bardziej świadomym, bo to wymaga dużo pracy nad sobą, ale też czasu, żeby przeczytać parę książek. (...) Jeżeli jest jakaś garstka ludzi, którzy naprawdę chcą się rozwijać duchowo, to bardzo polecam wam ten podcast, jest świetny. Gratuluję Edycie odwagi, bo wiem, z czym będzie się teraz mierzyć. Zanim zaczniecie wykazywać kolejny poziom ignorancji i wyśmiewania, bo już widzę tę serię tiktoków, instagramów i youtube'ów, jak to Edyta "odleciała", to przeczytajcie chociaż trzy książki.

Przy okazji wokalistka poleciła trzy pozycje literackie:

"Jak uwolnić swój nadprzyrodzony potencjał"

"Transfering"

"Wędrówka dusz"

Skusicie się?