Doda wywołała burzę na koncercie Maty. Jej lateksowy strój i ostry wpis do hejterów

Spis treści
Doda szokuje w lateksie! Gwiazda zwraca się do krytyków
Dorota Rabczewska od wielu lat funkcjonuje w show-biznesie jako jedna z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych postaci. Każde jej publiczne wyjście niemal natychmiast staje się głównym tematem w mediach plotkarskich. Nie inaczej było tym razem. Występ wokalistki na koncercie Maty i jej sceniczna kreacja błyskawicznie stały się hitem internetu. Artystka słynie z ogromnej pewności siebie i nie boi się eksponować ciała zarówno podczas koncertów, jak i w życiu prywatnym. Jej ostatni strój wywołał skrajne emocje – część fanów piała z zachwytu nad jej perfekcyjną figurą, inni byli wręcz zszokowani śmiałością tej stylizacji.
Zobacz też: Doda zrzuciła fatałaszki i pokazała się w minibikini! Zjada po 3 jajka dziennie, by tak wyglądać
Lateksowa kreacja Dody na koncercie Maty. Mocny przekaz artystki
Na scenie u boku Maty Rabczewska pokazała się w bardzo obcisłym, wykonanym z lateksu stroju, który doskonale podkreślał jej sylwetkę. Ta odważna stylizacja błyskawicznie przykuła uwagę obecnych na miejscu fotografów oraz publiczności, a zdjęcia z tego wydarzenia zalały internet. W sekcji komentarzy rozpętała się prawdziwa burza, gdzie zachwyty przeplatały się z ostrą krytyką.
Prawdziwa eksplozja emocji nastąpiła jednak nieco później. Doda zamieściła w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym bez owijania w bawełnę odpowiedziała na wszystkie opinie dotyczące jej wieku i wyglądu. W charakterystyczny dla siebie sposób wyjaśniła, że jej nienaganna figura to nie dzieło przypadku, a efekt wieloletniej pracy, dyscypliny i zdrowego stylu życia.
Nie przegap: Doda drży, krzyczy i przeklina w samej bieliźnie na własnym tarasie. A po wszystkim odwraca się i przeciąga. Sceny nie dla wrażliwców!
Artystka stanowczo stwierdziła, że nie rozumie zdziwienia faktem, iż prezentuje się jak dwudziestolatka. W swoim poście podkreśliła, że doskonały wygląd wymaga czasu i wyrzeczeń, a kluczowe znaczenie mają codzienne decyzje i konsekwencja w działaniu.
Gwiazda nie omieszkała również ostro podsumować swoich hejterów. Słynąca z niewyparzonego języka wokalistka rzuciła ironicznie, że każda kolejna fala hejtu działa na nią wyłącznie motywująco. Jej zaczepne słowa lotem błyskawicy obiegły sieć, stając się viralem.
Zobacz też: Doda ujawnia bolesną historię z domu. To, co zrobiła jej matka po zdradzie, aż trudno pojąć
"Dlaczego Wszystkich dziwi, że mam ciało dwudziestolatki? Nasze Ciało, nasz organizm jest odpowiedzią na nasze wybory życiowe, naszą konsekwencje i dyscyplinę. Twarz można "oszukać" ale ciało … jedynie tylko na siłowni o 5 min krótszy trening. Ps.: Kochani hejterzy - im więcej obrażacie, tym skąpsze majtki zakładam. Jakąś dekadę temu powinno już to dać wam do myślenia, że mnie to jara. thx" - napisała Doda w swoich mediach społecznościowych.