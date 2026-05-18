Doda wywołała burzę na koncercie Maty. Jej lateksowy strój i ostry wpis do hejterów

Doda szokuje w lateksie! Gwiazda zwraca się do krytyków

Dorota Rabczewska od wielu lat funkcjonuje w show-biznesie jako jedna z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych postaci. Każde jej publiczne wyjście niemal natychmiast staje się głównym tematem w mediach plotkarskich. Nie inaczej było tym razem. Występ wokalistki na koncercie Maty i jej sceniczna kreacja błyskawicznie stały się hitem internetu. Artystka słynie z ogromnej pewności siebie i nie boi się eksponować ciała zarówno podczas koncertów, jak i w życiu prywatnym. Jej ostatni strój wywołał skrajne emocje – część fanów piała z zachwytu nad jej perfekcyjną figurą, inni byli wręcz zszokowani śmiałością tej stylizacji.

Na scenie u boku Maty Rabczewska pokazała się w bardzo obcisłym, wykonanym z lateksu stroju, który doskonale podkreślał jej sylwetkę. Ta odważna stylizacja błyskawicznie przykuła uwagę obecnych na miejscu fotografów oraz publiczności, a zdjęcia z tego wydarzenia zalały internet. W sekcji komentarzy rozpętała się prawdziwa burza, gdzie zachwyty przeplatały się z ostrą krytyką.

Prawdziwa eksplozja emocji nastąpiła jednak nieco później. Doda zamieściła w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym bez owijania w bawełnę odpowiedziała na wszystkie opinie dotyczące jej wieku i wyglądu. W charakterystyczny dla siebie sposób wyjaśniła, że jej nienaganna figura to nie dzieło przypadku, a efekt wieloletniej pracy, dyscypliny i zdrowego stylu życia.

Artystka stanowczo stwierdziła, że nie rozumie zdziwienia faktem, iż prezentuje się jak dwudziestolatka. W swoim poście podkreśliła, że doskonały wygląd wymaga czasu i wyrzeczeń, a kluczowe znaczenie mają codzienne decyzje i konsekwencja w działaniu.

Gwiazda nie omieszkała również ostro podsumować swoich hejterów. Słynąca z niewyparzonego języka wokalistka rzuciła ironicznie, że każda kolejna fala hejtu działa na nią wyłącznie motywująco. Jej zaczepne słowa lotem błyskawicy obiegły sieć, stając się viralem.

"Dlaczego Wszystkich dziwi, że mam ciało dwudziestolatki? Nasze Ciało, nasz organizm jest odpowiedzią na nasze wybory życiowe, naszą konsekwencje i dyscyplinę. Twarz można "oszukać" ale ciało … jedynie tylko na siłowni o 5 min krótszy trening. Ps.: Kochani hejterzy - im więcej obrażacie, tym skąpsze majtki zakładam. Jakąś dekadę temu powinno już to dać wam do myślenia, że mnie to jara. thx" - napisała Doda w swoich mediach społecznościowych.