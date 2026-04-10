Doda i Roksana Węgiel zachwyciły na gali! Jedna postawiła na głęboki dekolt, druga na zgrabne nogi

Gala On Air Music Awards 2026 w katowickim Spodku

Druga odsłona On Air Music Awards miała miejsce w czwartek, 9 kwietnia. To bez wątpienia jedno ze znaczniejszych wydarzeń na polskim rynku muzycznym. Impreza stanowi okazję do wręczenia statuetek tym twórcom, których utwory królowały w stacjach radiowych. Katowicki Spodek przyciągnął prawdziwą śmietankę rodzimego show-biznesu.

Uroczystość On Air Music Awards uświetniły występy czołowych postaci polskiej sceny. Przed zgromadzonymi zaprezentowała się między innymi 42-letnia Doda. Artystka zdecydowała się na przedpremierowe wykonanie na żywo swojego najnowszego utworu zatytułowanego "Pamiętnik". Piosenka jest wyraźnym powrotem do muzycznych korzeni wokalistki, co spotkało się z gorącym przyjęciem wielbicieli. Warto odnotować, że klip do tego singla w serwisie YouTube odnotował do tej pory 6,2 miliona wyświetleń.

Doda zachwyciła w wyjątkowej sukni od Roberta Czerwika

Popularna wokalistka zrobiła ogromne wrażenie podczas występu na żywo, imponując nie tylko umiejętnościami wokalnymi. Doda zaprezentowała się w zjawiskowej, białej sukni wykonanej z koronki. Góra w formie gorsetu wyeksponowała dekolt gwiazdy, natomiast wycięcie w dolnej części kreacji pozwoliło pochwalić się zgrabnymi nogami. Artystka podzieliła się na Instagramie informacją, że ten unikalny strój został przygotowany zgodnie z ideą upcyclingu i odpowiedzialnego podejścia do mody, a jego autorem jest Robert Czerwik.

"Projekt został zbudowany z istniejących już elementów tkanin i materiałów o własnej historii, które zyskały nowe życie w autorskiej formie - przekazano na profilu projektanta."

Roksana Węgiel cała w srebrze na On Air Music Awards

Czwartkowy wieczór należał nie tylko do Dody, która olśniewała tak na scenie, jak i na czerwonym dywanie. Niezwykle efektowną stylizacją pochwaliła się również 21-letnia Roksana Węgiel. Triumfatorka programu "The Voice Kids" zaśpiewała piosenkę "Błękit", będącą zwiastunem jej nowej płyty.

To właśnie strój młodej artystki wzbudził najwięcej emocji! Roksana Węgiel od jakiegoś czasu chętnie eksponuje swoje wdzięki. Choć przeważnie stawia na odsłanianie nóg, tym razem jej wybór padł na odważny dekolt! Błyszcząca, srebrzysta suknia sprawiła, że prezentowała się niczym aktorka z najwyższej półki w Hollywood!

