Doda w staniku z piórami, Rodowicz w ogromnej pelerynie. Tak ruszyło Lato z Radiem i Telewizją Polską

Lato z Radiem i Telewizją Polską. Stylizacje Dody, Maryli Rodowicz i Michała Szpaka w Bielsku-Białej

Zbliżający się okres wakacyjny oznacza powrót trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. To popularne wydarzenie muzyczne zainaugurowano w sobotę 20 czerwca, a na deskach amfiteatru w Bielsku-Białej zaśpiewali czołowi artyści krajowej sceny. Na miejscu nie zabrakło również doskonale znanych przedstawicieli polskiego show-biznesu.

Piosenkarka Doda zdecydowała się na bardzo odważny strój, zakładając krótką spódniczkę oraz biustonosz obficie udekorowany piórami. Z kolei Maryla Rodowicz postawiła na swój charakterystyczny, pełen przepychu wizerunek, prezentując się w różowo-czerwonym gorsecie i dopasowanej kolorystycznie, wielkiej falbaniastej pelerynie. Na tym tle Michał Szpak wyglądał dość zachowawczo, wybierając na ten wieczór brązowy kombinezon wykonany ze skóry. Wizerunki celebrytów można obejrzeć na fotografiach uwieczniających pierwszy dzień muzycznej imprezy.

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Kto wystąpił w Bielsku-Białej na koncercie TVP? Harmonogram trasy Lato z Radiem

Podczas bielskiego koncertu dla zgromadzonej widowni zaśpiewali między innymi: Maryla Rodowicz, Doda, Michał Szpak, Izabela Trojanowska, Filip Lato, Kaeyra, Sonia Maselik oraz Dominik Czuż. Na scenie pojawiły się także zespoły takie jak Big Day, Formacja Nieżywych Schabuff, Tabu i Psio Crew. Całą imprezę poprowadzili znani prezenterzy: Roman Czejarek, Gabi Drzewiecka, Filip Antonowicz oraz Magdalena Pecka. Wielka trasa z muzyką na żywo potrwa aż do 5 września, a wokaliści zagrają łącznie w dwunastu miastach:

20.06 – Bielsko-Biała

27.06 – Radom

04.07 – Zakopane

11.07 – Ełk

18.07 – Chełm

25.07 – Grudziądz

01.08 – Poddębice

08.08 – Lublin

15.08 – Mrozy

22.08 – Tarnów

29.08 – Gołdap

05.09 – Białe Błota

Kolejne muzyczne widowisko odbędzie się 27 czerwca w Radomiu, gdzie przed publicznością zaprezentują się między innymi: Natalia Kukulska, Viki Gabor, Kasia Moś, Halina Mlynkova czy Ania Karwan. Swoje największe przeboje wykonają również Liber i Doniu, Varius Manx z Kasią Stankiewicz, Jan Majewski, Izabela Płóciennik, Stasiek Kukulski, Kuba i Kuba, KSU oraz Jary Oddział Zamknięty.

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