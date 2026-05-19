Demi Moore zachwyca w Cannes. Dwie skrajne kreacje aktorki na czerwonym dywanie

Festiwal Filmowy w Cannes. Złota Palma w zasięgu Pawła Pawlikowskiego

Maj to tradycyjnie czas, gdy Cannes staje się centrum filmowego świata. Trwa tam właśnie 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, którą uroczyście zainaugurował 12 maja Quentin Tarantino. Impreza potrwa do nadchodzącej soboty. Przez te dwa tygodnie na Lazurowym Wybrzeżu goszczą najważniejsze postaci ze świata kina.

Wydarzenie to jest również ważne dla polskiej kinematografii. O prestiżową Złotą Palmę w konkursie głównym ubiega się „Ojczyzna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Premierowy pokaz tego obrazu odbył się w zeszły czwartek i spotkał się z ogromnym entuzjazmem, co potwierdziła 6-minutowa owacja na stojąco. Wśród festiwalowych propozycji znajdują się także „Historie równoległe”, przy których współpracowali Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz, oraz krótkometrażowy film Michała Toczka zatytułowany „Spiritus Sanctus”.

Demi Moore króluje na czerwonym dywanie w Cannes

Wydarzenie w Cannes to nie tylko projekcje filmowe, ale też prawdziwa rewia mody. Celebryci prezentują najnowsze trendy podczas przejść po czerwonym dywanie. Jedną z najjaśniejszych gwiazd tegorocznej edycji jest Demi Moore. 63-letnia artystka, pełniąca w tym roku funkcję jurorki, jest obecna na wielu premierach i bankietach.

Po roli w „Substancji” kariera aktorki nabrała nowego rozpędu, a każde jej publiczne wystąpienie jest szeroko komentowane. Moore bez wątpienia zachwyca swoim wyglądem w każdej stylizacji. Do Cannes przygotowała bogatą garderobę, nieustannie zmieniając swój wizerunek. Podczas sobotniej premiery filmu „Paper Tiger” 18 maja przypominała księżniczkę, występując w spektakularnej, różowej kreacji ozdobionej ogromną kokardą.

Zupełnie inny wizerunek zaprezentowała dwa dni później. Na pokazie filmu „Fjord” Cristiana Mungiu pojawiła się w całkowicie czarnej, awangardowej stylizacji. Aktorka zrezygnowała z klasycznej sukni na rzecz długich, zamszowych spodni zestawionych z sięgającym ziemi topem z piór, co stanowiło ogromny kontrast w stosunku do jej wcześniejszej, bajkowej kreacji.

