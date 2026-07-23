Para z "Love is Blind" niedawno się rozstała. Jedno szaleje z tatuażami, a drugie... w aplikacji randkowej

Relacja Marty i Damiana w "Love is Blind: Polska"

Marta i Damian błyskawicznie zdobyli sympatię widzów. Mimo że o względy kobiety walczyło trzech kandydatów, to Damian wygrał rywalizację - pomogło mu w tym specyficzne, ostre poczucie humoru, które wyjątkowo przypadło jej do gustu. Po powrocie do Polski narzeczeni musieli stawić czoła pierwszym problemom i barierom w komunikacji. Marta stanowczo broniła własnego zdania, natomiast dla Damiana trudne były rozmowy o pieniądzach, jako że jego partnerka zarabiała więcej. Mimo tych trudności zdołali pokonać kryzys i w trakcie finału oboje zdecydowali się na ślub.

Kolejne emocje wywołali nieobecnością na finałowym spotkaniu po latach (reunionie). W wydanym oświadczeniu poinformowali, że pracują nad swoją relacją i poprosili o prywatność. W tym samym czasie oboje publikowali w sieci zastanawiające nagrania z podróży.

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Marta szaleje z tatuażem, a Dawid w apce randkowej

Na początku lipca 2026 roku Damian potwierdził rozstanie z Martą, nie ujawniając dokładnych powodów tej decyzji. Dziewczyna potwierdziła te doniesienia, ale nie chciała zdradzać szczegółów. Oboje obecnie mają kontakt jedynie w sprawach formalnych. Nie próżnują jednak w mediach społecznościowych.

Marta regularnie podróżuje, co pokazuje na swoim Instagramie. Pojawiły się też prezenty i współprace od marek. Dodatkowo dziewczyna zrobiła sobie charakterystyczny tatuaż "BLIND" na ręce. Wywołało to spore dyskuje wśród fanów, skąd pomysł na taki, a nie inny napis. Marta jednak do tego się nie odniosła.

Damian za to rozwija swoją karierę podcastera. Razem z Kamilem "Uno" przeprowadza liczne rozmowy o życiu. Dodatkowo, jak dowiedział się VOX FM, mężczyzna wrócił do aplikacji randkowych. Na jednej z nich pojawił się profil dokładnie z jego danymi oraz takimi zainteresowaniami, jakie pokazał w programie. Szuka stałego związku, a opis napisał bardziej humorystycznie, niż poważnie. Zobaczycie to w naszej galerii zdjęć.