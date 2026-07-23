Nawet 100 spadających gwiazd na godzinę! Perseidy w tym roku będą spektakularne

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-23 13:05

Miłośnicy nocnego nieba mają na co czekać. Już wkrótce na niebie ponownie pojawi się jedno z najbardziej wyczekiwanych zjawisk astronomicznych w roku, czyli rój Perseidów. To właśnie wtedy można dostrzec dziesiątki, a przy sprzyjających warunkach nawet około 100 spadających gwiazd w ciągu jednej godziny. Wystarczy znaleźć ciemne miejsce z dala od miejskich świateł i spojrzeć w niebo, by podziwiać prawdziwy spektakl.

Sylwetka pary na tle nocnego nieba pełnego gwiazd i spadających meteorów. O roju Perseidów przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Canva.com
  • Miłośnicy nocnego nieba mogą oczekiwać na nadchodzące, niezwykle widowiskowe zjawisko astronomiczne, które co roku dostarcza niezapomnianych wrażeń.
  • To kosmiczne wydarzenie cieszy się ogromną popularnością wśród szerokiej publiczności, ponieważ do jego podziwiania nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt, a jedynie odpowiednie warunki obserwacyjne.
  • Obserwowane jako "spadające gwiazdy" smugi świetlne są w rzeczywistości efektem spalania drobnych kosmicznych cząstek w ziemskiej atmosferze, tworząc efemeryczne i piękne zjawisko.
  • Aby w pełni docenić to naturalne widowisko, zaleca się znalezienie miejsca z dala od zanieczyszczenia światłem i danie oczom czasu na adaptację, co pozwala na maksymalne doświadczenie widoczności.

Perseidy od lat przyciągają zarówno pasjonatów astronomii, jak i osoby, które po prostu lubią obserwować nocne niebo. Ich popularność wynika z dużej aktywności roju oraz faktu, że do obserwacji nie jest potrzebny teleskop ani specjalistyczny sprzęt. Wystarczy bezchmurne niebo, odrobina cierpliwości i miejsce z jak najmniejszym zanieczyszczeniem światłem.

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Spadające gwiazdy w sierpniu 2026

Choć potocznie mówi się o spadających gwiazdach, w rzeczywistości są to meteory, niewielkie drobiny materii kosmicznej, które wpadają w ziemską atmosferę z ogromną prędkością. Tarcie powoduje ich rozgrzanie i spalenie, dzięki czemu na niebie pojawiają się charakterystyczne, jasne smugi. To właśnie one co roku zachwycają obserwatorów na całym świecie.

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Perseidy 2026 - kiedy?

Perseidy są związane z kometą Swift-Tuttle, która podczas swojej wędrówki pozostawia w przestrzeni kosmicznej drobiny pyłu. Każdego roku Ziemia przecina ten obszar, a cząstki wpadające do atmosfery tworzą efektowny rój meteorów. W 2026 roku maksimum aktywności Perseidów przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia. W najlepszym momencie będzie można zobaczyć nawet 100 meteorów na godzinę, choć dokładna liczba zawsze zależy od warunków atmosferycznych i stopnia zachmurzenia. Najlepszy czas na obserwację przypada po północy i przed świtem, gdy radiant roju znajduje się wysoko nad horyzontem. Eksperci radzą wybrać miejsce oddalone od miejskich świateł, dać oczom około 20–30 minut na przyzwyczajenie się do ciemności i zrezygnować z patrzenia w ekran telefonu. Co ważne, meteory mogą pojawiać się na różnych fragmentach nieba, dlatego najlepiej obserwować jak najszerszy obszar. Jeśli pogoda dopisze, tegoroczne Perseidy mogą okazać się jednym z najpiękniejszych widowisk astronomicznych tego lata.

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