Nawet 100 spadających gwiazd na godzinę! Perseidy w tym roku będą spektakularne

Miłośnicy nocnego nieba mogą oczekiwać na nadchodzące, niezwykle widowiskowe zjawisko astronomiczne, które co roku dostarcza niezapomnianych wrażeń.

To kosmiczne wydarzenie cieszy się ogromną popularnością wśród szerokiej publiczności, ponieważ do jego podziwiania nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt, a jedynie odpowiednie warunki obserwacyjne.

Obserwowane jako "spadające gwiazdy" smugi świetlne są w rzeczywistości efektem spalania drobnych kosmicznych cząstek w ziemskiej atmosferze, tworząc efemeryczne i piękne zjawisko.

Aby w pełni docenić to naturalne widowisko, zaleca się znalezienie miejsca z dala od zanieczyszczenia światłem i danie oczom czasu na adaptację, co pozwala na maksymalne doświadczenie widoczności.

Perseidy od lat przyciągają zarówno pasjonatów astronomii, jak i osoby, które po prostu lubią obserwować nocne niebo. Ich popularność wynika z dużej aktywności roju oraz faktu, że do obserwacji nie jest potrzebny teleskop ani specjalistyczny sprzęt. Wystarczy bezchmurne niebo, odrobina cierpliwości i miejsce z jak najmniejszym zanieczyszczeniem światłem.

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Spadające gwiazdy w sierpniu 2026

Choć potocznie mówi się o spadających gwiazdach, w rzeczywistości są to meteory, niewielkie drobiny materii kosmicznej, które wpadają w ziemską atmosferę z ogromną prędkością. Tarcie powoduje ich rozgrzanie i spalenie, dzięki czemu na niebie pojawiają się charakterystyczne, jasne smugi. To właśnie one co roku zachwycają obserwatorów na całym świecie.

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Perseidy 2026 - kiedy?

Perseidy są związane z kometą Swift-Tuttle, która podczas swojej wędrówki pozostawia w przestrzeni kosmicznej drobiny pyłu. Każdego roku Ziemia przecina ten obszar, a cząstki wpadające do atmosfery tworzą efektowny rój meteorów. W 2026 roku maksimum aktywności Perseidów przypadnie w nocy z 12 na 13 sierpnia. W najlepszym momencie będzie można zobaczyć nawet 100 meteorów na godzinę, choć dokładna liczba zawsze zależy od warunków atmosferycznych i stopnia zachmurzenia. Najlepszy czas na obserwację przypada po północy i przed świtem, gdy radiant roju znajduje się wysoko nad horyzontem. Eksperci radzą wybrać miejsce oddalone od miejskich świateł, dać oczom około 20–30 minut na przyzwyczajenie się do ciemności i zrezygnować z patrzenia w ekran telefonu. Co ważne, meteory mogą pojawiać się na różnych fragmentach nieba, dlatego najlepiej obserwować jak najszerszy obszar. Jeśli pogoda dopisze, tegoroczne Perseidy mogą okazać się jednym z najpiękniejszych widowisk astronomicznych tego lata.

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