Demi Moore niepokoi swoim wyglądem. Jej nowa sylwetka wywołała burzę

Demi Moore to bez wątpienia jedna z największych legend fabryki snów. Widzowie latami śledzili jej karierę, pamiętając kultowe role w „Uwierz w ducha” czy „Niemoralnej propozycji”, a także burzliwe życie osobiste u boku Bruce'a Willisa i Ashtona Kutchera. Niedawno głośno było o jej zawodowym triumfie w filmie „Substancja”, który przyniósł jej prestiżową statuetkę Złotego Globu. Obecnie jednak to nie sukcesy zawodowe, lecz wygląd fizyczny aktorki budzi największe emocje w mediach. Najnowsze fotografie gwiazdy wywołały falę dyskusji z powodu jej wyraźnego spadku wagi.

Zobacz także: Gwiazdy i ich "poprawione" twarze. Niektóre do dziś żałują zabiegów, inne - wręcz przeciwnie!

Demi Moore na pokazie Gucci w Mediolanie

Gwiazda w wieku 63 lat uświetniła swoją obecnością pokaz mody marki Gucci, zorganizowany w ramach Tygodnia Mody w Mediolanie. Demi Moore zasiadła w pierwszym rzędzie, towarzysząc innym ikonom stylu i show-biznesu, takim jak modelka Kate Moss czy projektantka Donatella Versace.

Na to wydarzenie Moore wybrała skórzany kombinezon, który bezlitośnie eksponował jej niezwykle smukłą figurę, a stylizację dopełniła dużymi okularami przeciwsłonecznymi. Zmianie uległa również jej fryzura – aktorka zrezygnowała ze swojego znaku rozpoznawczego, jakim były długie pasma, na rzecz znacznie krótszego cięcia. Na opublikowanych zdjęciach sylwetka gwiazdy wydaje się wręcz filigranowa, co błyskawicznie stało się pożywką dla internetowych dyskusji.

Fani komentują wygląd Demi Moore

Fotografie i nagrania wideo z włoskiej stolicy mody wywołały lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Część obserwatorów komplementuje odważną zmianę i nowoczesny wizerunek artystki, jednak spora grupa nie kryje zaniepokojenia jej drastycznym spadkiem wagi. W sieci mnożą się spekulacje na temat przyczyn tak szczupłego wyglądu, choć sama zainteresowana konsekwentnie milczy i nie odnosi się do tych doniesień.

Zdjęcia Demi Moore znajdziesz tutaj! → Demi Moore znika w oczach! Na najnowszych zdjęciach jest przeraźliwie szczupła

Kasia Kowalska ma 52 lata, a wygląda jak nastolatka. Tak dba o urodę!