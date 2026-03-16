Demi Moore olśniła na Oscarach. 63-letnia aktorka w kreacji Gucci skradła całe show

Rozdanie Oscarów w słynnym Dolby Theatre w Los Angeles potwierdziło tezę o ogromnym znaczeniu mody podczas takich wydarzeń. Demi Moore zdecydowanie przyćmiła pozostałe osobistości ze świata filmu. Amerykańska gwiazda wybrała na tę okazję zjawiskowy projekt przygotowany przez dom mody Gucci. Dopasowana suknia w tonacjach czerni oraz intensywnej zieleni przyciągała wzrok dzięki wkomponowanym piórom i aplikacjom imitującym smocze łuski. Taki odważny wybór natychmiast wywołał falę zachwytu wśród użytkowników platform społecznościowych.

Kariera Demi Moore nabiera tempa po sukcesie filmu Substancja

Obecny etap zawodowy to dla Demi Moore pasmo wielkich sukcesów. W minionym roku artystka otrzymała nominację do Oscara za rolę w obrazie "Substancja". Nagroda ostatecznie powędrowała do kogoś innego, ale chwilę wcześniej gwiazda odebrała prestiżową statuetkę dla najlepszej aktorki na gali Golden Globe Awards.

Odbierając to wyróżnienie, gwiazda otwarcie okazywała swoje poruszenie. Artystka zaznaczyła wówczas fakt ciągłej pracy w hollywoodzkiej machinie od ponad czterdziestu lat i docenienia jej talentu dopiero na tak późnym etapie. Wspomniała także dawne przeszkody zawodowe. Wiele lat temu pewien producent wprost nazwał ją wyłącznie gwiazdką kina rozrywkowego, która rzekomo nigdy nie zdobędzie liczących się w branży nagród.

Stylizacja Demi Moore na Oscarach. Kto stoi za wyglądem 63-letniej gwiazdy

Obecnie gwiazda z powodzeniem udowadnia swój niesłabnący blask w świecie kina i to nie tylko za sprawą znakomitych ról. O jej perfekcyjny wizerunek na czerwonych dywanach dba sprawdzony ekspert. Aktorka od dłuższego czasu współpracuje ze stylistą Bradem Goreskim i chętnie podkreśla jego ogromny wpływ na kreowanie tak zjawiskowych wizerunków.

Podczas tegorocznego święta kina ogromne znaczenie miała perfekcyjnie ułożona fryzura. O szczegółach powstawania tego wizerunku opowiedział odpowiedzialny za włosy gwiazdy Dimitris Giannetos w rozmowie z portalem people.com. Ekspert zaznaczył kluczową rolę charakterystycznie ułożonych pasm Demi Moore, które wspaniale dopełniły całą oscarową kompozycję.

Demi ma na sobie piękną, piórkową suknię Gucci, uszytą specjalnie dla niej. Kreacja ma niesamowity krój, dlatego chciałem podkreślić ją kultowym lokiem aktorki - wyjaśnił fryzjer na łamach people.com.