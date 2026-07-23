Nowe korty tenisowe w Łęcznej. Kiedy zagramy na nowoczesnym obiekcie?

Wsparcie z programu Tenisowe Orły

Minister Jakub Rutnicki poinformował o przekazaniu blisko 2,2 miliona złotych na rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Pieniądze pochodzą ze specjalnego funduszu celowego o łącznym budżecie 80 milionów złotych. Środki te pozwolą na budowę czterech zadaszonych kortów tenisowych w Łęcznej, które będą służyć mieszkańcom przez cały rok. Całkowita wartość planowanej inwestycji przekracza cztery miliony złotych.

Nowy kompleks powstanie przy alei Jana Pawła II 13, bezpośrednio obok stadionu piłkarskiego Górnika. Obiekt zostanie wyposażony w twardą nawierzchnię, profesjonalne oświetlenie oraz wygodne trybuny dla kibiców. Przewidziano również nowoczesne zaplecze szatniowe i sanitarne z systemem ogrzewania, co znacząco poprawi komfort użytkowania. Wykonawca ma zająć się wylaniem fundamentów jeszcze w tym roku.

- Jeżeli chcemy mieć w przyszłości świetnych zawodników i zawodniczki, to potrzebujemy systemowego wsparcia i przede wszystkim rozwoju infrastruktury tenisowej – powiedział Rutnicki.

Kiedy nastąpi otwarcie nowoczesnej hali?

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac budowlanych, pierwsi gracze skorzystają z obiektu latem 2027 roku. Burmistrz Leszek Włodarski podkreślił wagę tego przedsięwzięcia dla lokalnych miłośników sportu. Dotychczas zimowe turnieje dla dzieci odbywały się na starszym obiekcie z mało popularną nawierzchnią trawiastą, który nie spełniał najwyższych standardów. Teraz młodzi adepci zyskają w pełni profesjonalne miejsce do regularnych ćwiczeń.

Obecnie w sekcji trenuje blisko setka dzieci w wieku od pięciu do czternastu lat. Szkoleniowiec Łukasz Wójtowicz zaznaczył, że dotychczas zawodnicy musieli dzielić zadaszoną przestrzeń z piłkarzami lub wynajmować zewnętrzne obiekty. Stworzenie dedykowanego miejsca to ogromna szansa na wyłowienie prawdziwych sportowych talentów, co potwierdzają dotychczasowe dobre wyniki podopiecznych. Nowa infrastruktura ma przyciągnąć do klubu kolejnych chętnych.